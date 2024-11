La Disfressa d’Or es queda amb poc marge de maniobra

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Disfressa d’Or de l’any vinent es queda amb poc marge de maniobra, ja que altres recintes de la ciutat, que han albergat abans l’esdeveniment, estan també reservats per Carnaval.

La Disfressa d’Or va començar a celebrar-se a l’envelat de la Plaça de la Font l’any 1999. Després, va passar a fer-se al Teatre Metropol.

Actualment, el teatre està en obres i per tant no és una opció viable. El recinte de Jujol va quedar petit i l’esdeveniment es va passar al Refugi 1 del Moll de Costa. Una possible opció per l’any vinent, tot i que les dimensions són molt més austeres. Del Port es va passar a celebrar al Recinte Firal del Palau de Congressos, que també va acabar quedant petit i va donar pas a l’antiga plaça de braus. El Palau de Congressos podria ser una solució per a l’any vinent, tot i que l’aforament hauria de ser més reduït de l’habitual.

Una altra possibilitat podria ser l’Anella a Campclar, un dels recintes més grans de la ciutat. Tot i això, l’espai esportiu ja està reservat durant les dates de Carnaval pel Campionat d’Espanya Absolut i les Copes del Rei i de la Reina de Tennis Taula.

Les comparses participants l’any vinent són: Som i Serem, Amics de la Part Alta, Spectrum, La Ballaruga, Nou Ritme, Platinum, Comparsa Carmelites, Fotem-li canya, Albada, Magic Dansa, Sinhus Sport, Aerodance, Artífex i Golden Time.

L’edició passada per primer cop es va televisar en directe l’esdeveniment, a través de Tac 12. Totes les entrades a la Tarraco Arena es van exhaurir i la gala va generar un gran furor a les xarxes socials. Per a molts, després de dues dècades, va ser la millor Disfressa d’Or de la història. La Disfressa d’Or arribarà l’any vinent al seu 25è aniversari i s’espera una gran festa per a celebrar l’efemèride.

Les comparses es van reunir ahir durant dues hores i van traslladar l’acta de la reunió a l’Ajuntament.