Detinguts cinc menors d'edat com a presumptes autors del llançament de pedres contra busos de l'EMT

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana ha detingut als presumptes autors del llançament de pedres contra autobusos de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT) que s’han produït en els darrers mesos a la zona de Ponent.

A través de les gestions d’investigació practicades per la Unitat d’Investigació Bàsica (UIB) de la policia tarragonina, com la revisió d’imatges, del marcatge dels tiquets i les entrevistes amb testimonis, ha pogut identificar als presumptes autors d’aquests actes vandàlics i també a l’autor del llançament de pedres contra un vehicle de la Guàrdia Urbana. Arran d’aquestes investigacions, també s’ha confirmat que quan pugen al bus, els autors dels actes vandàlics o delictius no validen el seu títol personal per preservar la seva identitat.

Un cop identificats, s’ha comprovat que es tracta de cinc menors d’edat. El resultat de la investigació s’ha saldat amb cinc detencions i una imputació sense detenció pels danys causats a l'EMT i a un vehicle de la Guàrdia Urbana. Les diligències ja han estat trameses a la Fiscalia de Menors.

Per tal de resoldre aquest tipus d’actes vandàlics hi ha una col·laboració estreta entre l’EMT i la Guàrdia Urbana, la qual ha permès poder identificar als presumptes autors.

Des de l’EMT es destaca que si es torna a detectar un acte vandàlic, es reprendrà el servei quan el cap de trànsit i el xofer de l’autobús valorin que la situació ja és segura, perquè la seguretat dels conductors i els usuaris és la prioritat. A tot això, es recorda que a banda dels danys materials, aquests actes vandàlics provoquen que s’interrompi el servei regular, afectant a la resta d'usuaris i a tota la línia de l’EMT.