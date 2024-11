Aprovada la licitació del nou contracte de manteniment i neteja dels parcs i jardins de Tarragona

El nou contracte es preveu que entri en funcionament a mitjans del proper any 2025.Isaies Mena

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres 15 de novembre l’inici de la licitació del nou contracte del servei de conservació, manteniment i neteja dels parcs i jardins de les zones verdes públiques de Tarragona.

El nou contracte es preveu que entri en funcionament a mitjans del proper any 2025 i augmenta el pressupost de l’anterior en 400.000 €, un increment de l'11,2% respecte l'anterior pressupost passant dels 3.5996.884,96 € actuals als 3.985.090,91 € (IVA inclòs) per un període de dos anys prorrogable per dos anys més.

El nou contracte a licitar compren el manteniment dels grans parcs de la ciutat alhora que inclou també el manteniment de zones de menor ús tot conformant el verd urbà de la ciutat. Inclou zones enjardinades no incloses en el contracte vigent que data de l’any 2018 com, entre d’altres, el PP10.

El nou contracte que entri en vigor respectarà tot el personal actual alhora que, com a novetat, per primer cop inclourà la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats.

El nou contracte també potenciarà la millora en l’estalvi d’aigua als parcs i jardins amb actuacions com la millora de les xarxes de reg existent i la reconversió de zones amb un elevat consum a zones de consum més sostenible, com per exemple a partir de la reducció de zones amb gespa i l’increment de plantacions d’espècies autòctones més adaptades a menors consums d’aigua.

El conseller d’Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha posat en valor el nou contracte de manteniment de Parcs i Jardins destacant «l’aposta ferma per l’increment del verd urbà així com la millora en el manteniment del reg i l’important estalvi d’aigua que hi preveu».

Una altra novetat destacada del nou contracte és que aquest incorporarà una partida específica que servirà per realitzar inversions en reposició del mobiliari dels parcs i jardins de la ciutat amb un import màxim anual de 75.000 euros.

La licitació del nou contracte inclourà el treball en les noves dinàmiques de reducció dels productes fitosanitaris en el manteniment dels espais verds de la ciutat, alhora que contempla la millora en la gestió d’eines informàtiques per tal de millorar la tasca diària i la gestió i control general de tots els apartats del contracte.

Entre els criteris de valoració a tenir en compte per tal de valorar les ofertes que es rebin a la licitació hi haurà la proposta econòmica, les millors prestacions en rehabilitació de la xarxa de reg, la rehabilitació de parterres arbustius i de gespa (reconversió a major sostenibilitat/biodiversitat), el subministrament de mobiliari urbà; la planificació i gestió del servei en el seu conjunt, l’organització dels recursos adient i finalment l’organització del mitjans materials adient.

El Plenari municipal també ha aprovat aquest matí prorrogar el contracte del servei i manteniment de la via pública de la ciutat 1 any a comptar des de l'1 de març de 2025 a l'1 de març de 2026.