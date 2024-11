Tarragona busca empreses per convertir el Fòrum de la Colònia en un «parc públic i un museu a l'aire lliure»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dijous a la tarda s’ha publicat al perfil del contractant les licitacions per dur a terme, d’una banda la direcció i per altra l’execució, de les obres del projecte de rehabilitació, conservació i accessibilitat al Fòrum de la Colònia Tàrraco.

Aquest important pla per al desenvolupament i millora d’un espai tan emblemàtic com aquest a la ciutat, està finançat pels fons Next Generation EU i té un pressupost de 3 milions i contempla d’una banda la recuperació de tot l’espai museístic, així s’entén: excavació, restauració i replanteig museogràfic i museològic; així com el projecte d’accessibilitat que conté la transformació de l’espai en un parc totalment adaptat i un projecte d’il·luminació també específic.

Tal i com destaca el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, «aquest és un projecte de ciutat molt rellevant, que compta des del primer dia amb la complicitat del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya», ja que va ser qui va gestionar la petició del fons a través del pla Impulsa Patrimonio del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

García ha destacat també la importància a nivell urbanístic i apunta que «generarem un nou espai a la ciutat que posarà en valor alhora un espai verd i un transformat recinte monumental», i afirma «un parc públic i un museu a l’aire lliure que satisfaran tant les necessitats i demandes de veïns i veïnes com la dignificació d’aquest espai tan important de Tàrraco».

La primera licitació correspon a la direcció de les obres, que s’ha dividit en tres lots que sumen un pressupost de 289.867,60 € IVA inclòs. Els lots corresponen a la direcció tant de l’obra en sí, com de les instal·lacions d’enllumenat, la sostenibilitat i la jardineria, entre d’altres. La segona fa referència a la coordinació de seguretat i salut i la tercera a la direcció arqueològica, de conservació i restauració.

La segona licitació correspon a l’execució en sí, partint del projecte de conservació i accessibilitat al Fòrum de la Colònia de Tàrraco; el projecte d’enllumenat i la memòria valorada per a la connectivitat del recinte, prèviament ja redactats. Aquests projectes han de tenir una durada prevista de vuit mesos i l’import ascendeix a 2.559.262,60€ IVA inclòs.