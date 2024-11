La Sindicatura de Greuges constata la «necessitat urgentíssima» de construir el Fòrum de la Justícia

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

L’adjunt general a la síndica de greuges de Catalunya, Jaume Saura, ha afirmat que han constatat la «insuficiència» dels equipaments judicials de Tarragona durant la visita feta aquest dijous a la ciutat. Considera que la construcció del Fòrum de la Justícia és una «necessitat urgentíssima» i que el nou edifici és «imprescindible» per aglutinar tots els serveis.

Des de l’ens van fer una primera petició d’informació al Departament de Justícia al juliol i, ara, no descarten fer-ne una segona per poder elaborar les recomanacions. Tot just fa un mes, la consellera d'Economia va anunciar que el projecte s'elevava a 90 milions. «La previsió de l’inici d’obres és d'aquí a un any, però ens falta informació sobre si és realista», ha dit Saura.