La màgia d'ABBA The New Experience arriba aquest dissabte a la Tarraco Arena

El grup homenatge ABBA The New Experience durant un dels seus espectacles.

Costa creure que ja han passat cinc dècades des que Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeu, Benny Andersson, i Anni-Frid Lyngstad, més coneguts com a ABBA, van ajuntar les seves veus per formar el que seria un dels quartets més icònics del món de la música i la cultura popular.

Ha plogut molt des que el grup suec va assolir la fama internacional amb les seves melodies enganxoses i estil únic que es resisteix a passar de moda. També queden molt lluny els seus darrers concerts en directe, el que deixa als aficionats amb dues opcions: viatjar a Londres per veure els seus hologrames, o assistir a un espectacle tribut.

«És impressionant com, 50 anys després, la música d’ABBA continua connectant amb persones de totes les edats, des de nens fins a gent gran», afirma Ana K. García, que posa veu a Frida a ABBA The New Experience. La banda homenatge pujarà per primer cop a l’escenari de la Tarraco Arena aquest dissabte amb Evolution, un espectacle que promet «no deixar indiferent a ningú». «Crec que va més enllà d’un concert. És tota una experiència», assegura García.

«Un dels factors que fa aquesta proposta tan especial és que evidentment recorre el llegat musical d’ABBA, però també representa la nostra pròpia evolució», explica Jonathan Argüelles, bateria del grup. Aquesta fa referència a ni més ni menys que 11 anys de trajectòria durant els quals la formació ha recorregut escenaris d’arreu del món, des d’Espanya fins a la República Dominicana i l’Ambaixada de Suècia, actuant en espais emblemàtics com el Palau de la Música Catalana.

Crear una identitat pròpia

«Ens hem convertit en un grup amb identitat pròpia, i crec que és això el que ens diferencia d’altres tributs. Cadascú de nosaltres aporta quelcom especial i la nostra connexió crea una energia molt maca que el públic acaba notant», explica Argüelles. «Des del principi hem volgut mantenir una línia d’elegància i respecte cap a ABBA, sense caure en imitacions literals. Volem que el nostre homenatge sigui autèntic i genuí», afegeix.

«Quan pujo a l’escenari no interpreto a un personatge. Sí que faig alguna picada d’ullet a Frida, i la seva personalitat picaresca m’inspira a l’hora d’actuar, però em mantenc fidel a mi mateixa», concorda García.

Igual que el públic que acudeix als seus espectacles, els integrants del grup també senten una profunda admiració cap a la formació sueca.

«És fascinant que la seva música continuï vigent i emocionant a tantes generacions. Quan un grup com ABBA aconsegueix que persones de totes les edats s’interessin en la seva música, és una mostra clara de la seva qualitat i llegat», afirma Argüelles. Quina és la clau a un èxit universal i perenne? Tothom té les seves teories, però el bateria creu que és «una barreja d’elements». «Crec que no val la pena intentar trobar una fórmula. La seva discografia va més enllà. És una expressió de vivències i records, un llegat d’una època que encara ressona», descriu.

Estar a l’altura

«Cada concert és una responsabilitat, no tant per la pressió de les expectatives, com per respectar la pròpia obra i per nosaltres mateixos», expressa García. El públic, explica a la cantant, també és una gran part de per què fan el que fan. «Tenim una feina molt bonica i sense dubte per mi el més especial i el més gratificant és tenir l’oportunitat de connectar amb les persones que venen a veure’ns. Crec que és una màgia que va molt més enllà d’ABBA i de nosaltres», conclou la vocalista.