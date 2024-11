De Fòrum de la Colònia romà a parc urbà: la transformació del centre neuràlgic de Tàrraco

Imatge de com serà el Fòrum de la Colònia de Tarragona.Ajuntament de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat les obres de reforma del Fòrum de la Colònia. Els treballs transformaran el recinte patrimonial en un gran parc urbà amb l’objectiu de fer-lo «més assequible a la ciutadania». El projecte té un pressupost de tres milions d’euros i és finançat pels fons europeus Next Generation.

«Generarem un nou espai a la ciutat que farà valdre alhora un espai verd i un transformat recinte monumental», ha explicat Nacho García, conseller de Patrimoni. La durada prevista dels treballs és de vuit mesos. «Les obres satisfaran tant les necessitats i demandes de veïns i veïnes com la dignificació d’aquest espai tan important de Tàrraco», ha afegit l’edil tarragoní.

Imatge de la gran passarel·la al carrer Soler i de la plataforma d’ombra que substituirà l’actual pont que creua les dues parts del recinte.Ajuntament de Tarragona

El projecte inicial es va redactar el 2020 i recentment s’ha actualitzat des d’una «perspectiva de gènere» i de «l’impacte al medi ambient». L’objectiu principal és reparar la construcció romana conservant-ne l’estètica i el valor històric, dotant-la d’una nova funcionalitat.

En aquest sentit, es planteja fer exclusivament de vianants el tram del carrer Soler que passa per sota del pont i crear un nou accés al recinte al carrer Cardenal Cervantes. Aquesta via passarà a ser d’ús de vianants preferentment, tirant a terra la tanca massissa que hi ha actualment. A més, es crearà una gran passarel·la elevada que connectarà el centre de la ciutat amb el carrer Gasòmetre amb una gran zona d’ombra.

«És un projecte de ciutat molt rellevant, que compta des del primer dia amb la complicitat del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya», ha indicat García. Aquest grup va ser qui va gestionar la petició de la subvenció a través del pla Impulsa Patrimonio del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Imatge de com serà l’accés al recinte actualment existent.Ajuntament de Tarragona

Recuperar l’espai de museu

Des del punt de vista patrimonial, el projecte preveu la recuperació de tot l’espai museístic. D’aquesta forma, es faran treballs d’excavació, restauració i replanteig museogràfic i museològic. Per exemple, el temple Capitoli del recinte es vol posar en valor amb l’excavació de la base i la recuperació dels paviments originals.

També es desplaçaran restes originals segons les interpretacions arqueològiques i històriques més recents. Els orígens del Fòrum de la Colònia a Tàrraco se situen al voltant de l’any 30 aC. Les companyies es poden presentar al concurs públic fins al 2 de desembre.