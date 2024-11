Els veïns de la Móra, pendents de saber si es poden acollir als ajuts per la DANA

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La Móra encara no s’ha recuperat de les inundacions de la setmana passada. Els veïns continuen netejant les seves cases, que van quedar tenyides de marró pel fang. Per sort, no es va haver de lamentar cap víctima, però els danys materials són incomptables. En moments així, la ciutadania sempre espera que les administracions actuïn.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la setmana passada un paquet de mesures que sumen un import de 10.609 milions d’euros. Entre altres, l’Estat concedirà ajuts directes per reparar i reconstruir negocis, habitatges i comunitats de veïns. Entre els veïns de la Móra es pregunten si ells també es podran acollir a aquestes subvencions.

El País Valencià ha estat el més damnificat pel pas de la DANA, però a Tarragona també hi ha hagut moltes famílies afectades, sobretot en aquesta urbanització de Llevant. «Alguns continuen traient quatre o cinc caixes cada dia amb coses que han quedat inservibles per les inundacions», explica el president de l’Associació de Veïns de la Móra, Albert Franquès.

En la reunió qui explica que, en van mantenir dilluns amb l’Ajuntament de Tarragona, van preguntar si ells es podran acollir a aquests ajuts que ofereix l’Estat. «Es van comprometre a preguntar-ho», assenyala el representant veïnal. La subdelegació del Govern espanyol va explicar a Diari Més que la consulta s’ha traslladat a la Delegació del Govern a Barcelona, on s’està analitzant.

Diferents mesures

L’Estat ha anunciat aquesta setmana 110 mesures addicionals per valor de 3.765 milions d’euros per als afectats de la DANA i que s’afegeixen als 10.609 milions del decret llei aprovat pel Consell de Ministres la setmana passada. Els residents de la Móra estan pendents de saber si poden ser beneficiaris dels ajuts directes que concedeix el Govern central per a rehabilitar habitatges.

L’executiu de Sánchez transferirà entre 20.000 i 60.000 euros per a la reparació dels habitatges danyats i fins a 10.300 euros per canviar o reparar mobles i electrodomèstics. L’Estat també preveu aportar fins a 37.000 euros per arreglar elements de les comunitats de veïns com portals o ascensors. D’aquesta manera, es vol acompanyar els ciutadans en aquest procés de recuperació.