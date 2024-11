Tarragona preveu un increment de persones sense llar a la ciutat i realitzarà el recompte anualment

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim 27 de novembre, Tarragona realitzarà un nou recompte de persones sense llar. Aquest es durà a terme durant la nit i requerirà la participació d’entre 100 i 150 voluntaris que recorreran els carrers en petits grups per identificar les persones que viuen en situació de sensellarisme. Es tracta del cinquè recompte que es fa a la ciutat de Tarragona.

El darrer va tenir lloc el 2023 i durant aquest es van comptabilitzar un total de 78 persones. La tasca, que fins ara era de caràcter biennal, passarà a realitzar-se anualment. «Aconseguir dades properes a la realitat és fonamental per desenvolupar polítiques d’abordatge més eficaces», va afirmar Cecilia Mangini, consellera de Serveis Socials de Tarragona i presidenta de l’IMSS, durant la presentació.

L’objectiu principal del recompte, va explicar Margini, és «obtenir dades sobre el nombre de persones que es troben pernoctant als carrers de la ciutat per continuar actuant i desenvolupant estratègies i accions encaminades a reduir la vulnerabilitat social de les persones que es troben en aquesta situació», a més, va apuntar, «permetrà conscienciar la ciutadania sobre el fenomen del sensellarisme». L’acció està impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i la Xarxa d’Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona, integrada per 22 entitats.

Funcionament del recompte

Per a realitzar el recompte, els voluntaris rebran una formació prèvia i estaran equipats amb fitxes d’observació, mapes de les zones delimitades i altres eines necessàries per registrar la informació. Recorreran, en grups de tres, els barris de la Part Alta i Part Baixa, així com les zones del nord, com Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, i els barris de Ponent, incloent-hi Torreforta, Bonavista i Campclar.

Les zones més allunyades i els nuclis més dispersos de Tarragona també seran coberts durant la nit amb el suport de la Creu Roja, Protecció Civil i la Guàrdia Urbana de Tarragona. Els ciutadans que desitgin ser voluntaris es poden inscriure a través de la web de l’IMSST o mitjançant el codi QR que mostra el cartell informatiu.

Nous pisos de transició

Durant la presentació, la consellera també va anunciar l’habilitació de cinc nous pisos de transició per a persones sensesostre a la ciutat. Tres es posaran en marxa abans de final d’any i s’ubicaran a Bonavista, Torreforta i Sant Pere i Sant Pau.

El primer estarà ocupat per tres persones joves, el segon estarà destinat a homes i el darrer a dones. Els altres dos s’espera que estiguin disponibles el 2025 i encara es desconeix tant el seu emplaçament com els seus futurs ocupants. A més, també es preveu que abans que acabi l’any es posi en marxa el recurs residencial del carrer del Mar.

Una xifra en augment

Tal com va explicar la coordinadora del Programa d’Atenció a Persones Sense Sostre Antònia Garcia, les dades recollides en anys anteriors mostren una tendència a l’augment. Durant el primer recompte, que va tenir lloc l’any 2017, es van comptabilitzar 47 persones, i el 2019 eren 70. L’any 2021 van ser 58 i el 2023, 78. Enguany, s’espera que el nombre creixi. «Pensem que hi ha unes 100 persones que actualment dormen al carrer», va afirmar Garcia.