Al fons del bosc amb el Xarim i la Gemma

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat estiu l’escriptora Gemma Ventura (col·laboradora de Catorze i autora de La llei de l’hivern, Premi Josep Pla 2023) i el músic Xarim Aresté (Ses entranyes, Premi Enderrock 2023) van estrenar Boscúria, un espectacle de música i literatura que explora els camins dels pensaments, els sentiments i l’emoció.

Ho fa a través de la lectura de versos que la Gemma ha seleccionat acuradament i que presenta amb delicadesa i precisió, i de les cançons d’Aresté, que el músic de Flix interpreta amb tota la cruesa i lluminositat que el caracteritzen.

Tot plegat, amb un fil vertebrador que no és altre que el misteri i la saviesa del bosc, la connexió amb la natura i, encara més, amb l’univers. És, en definitiva, un espectacle sorgit de les entranyes, en què música i literatura transcorren com camins per dins el bosc, a estones paral·lels, a estones creuant-se, i a estones fusionats.

Després de girar l’espectacle per diversos punts de la nostra geografia, Ventura i Aresté portaran la seva Boscúria a Tarragona aquest pròxim dijous, 14 de novembre. Serà a les 17.30 h, a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (carrer de Valls, s/n).

L’entrada és gratuïta i oberta a tothom (prèvia inscripció al correu electrònic sec.eadt@dipta.cat). Aquest concert forma part de la jornada Derives, de reflexió sobre el despoblament, que l’EADT ha organitzat en el marc del projecte Pobles mudats, impulsat per la Diputació de Tarragona.

Així, en el marc d’aquesta programació, aquell mateix dia l’Escola d’Art i Disseny acollirà també un taller pràctic de dibuix dirigit per Vanesa Freixa (pastora, il·lustradora i activista a favor de la sobirania alimentària, així com fundadora de l’associació Obrador Xisqueta i antiga directora de l’Escola de Pastors de Catalunya); i dues xerrades.

Una, a càrrec de la mateixa Vanesa Freixa, titulada Desurbanitzar les ments, ruralitzar la vida), i l’altra amb Gemma Carbó, directora del Museu Terra - Fundació Carulla, que parlarà sobre Cultura, memòria i imaginació versus despoblament. Aquestes activitats són exclusives per als alumnes de l’EADT.

El projecte Pobles mudats el conformen una trentena d’activitats culturals que aborden la problemàtica del despoblament des de les diverses disciplines artístiques, a través de la nova Xarxa d’Espais Culturals de la Diputació, a Tarragona, Reus, Tortosa i Valls.

Va arrencar el passat 7 de novembre i s’allargarà fins al febrer de l’any que ve. A més de la jornada Derives, el programa inclou propostes com Els pobles acampen a l’Escola, a les seus de Tortosa i Valls de l’Escola d’Art i Cultura de la Diputació; el cicle L’art com a experiència per estimar el territori, al Museu d’Art Modern de la Diputació, i el cicle d’activitats i l’acció artística efímera al voltant de la Fàbrica de la Transició al Catllar.