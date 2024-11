Els tècnics inspeccionaran la Font dels Lleons i l’edifici per comprovar l’afectació de les obres

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Tècnics de l’Ajuntament de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya faran una inspecció a la Font dels Lleons i a l’edifici construït sobre les restes per valorar les afectacions que han tingut les obres. L’objectiu és «comprovar l’estat estructural de l’edifici i l’afectació del bé cultural protegit», s’indica en la resolució a la qual ha tingut accés Diari Més.

La decisió d’enviar els tècnics municipals i de l’administració catalana es deriva del retard en l’enviament, per part de la propietat de la finca, de la documentació requerida per ambdues administracions. «Donat que el titular no ha donat compliment a un requeriment de documentació, per part del Tinent d’Alcalde conseller delegat de Territori i Patrimoni i de la Subdirecció de Cultura de la Generalitat, es considera adient realitzar una inspecció», s’indica en la resolució.

La documentació que es demana és la de control arqueològic, un document que es va demanar a la propietat després de l’obertura de l’expedient sancionador, i que és imprescindible per a continuar amb les obres. Aquest document és el que descriu les actuacions i la protecció de la font respecte a les obres previstes.

L’administració va requerir la documentació de control arqueològic el passat 30 de juliol, quan GESBLOC 2000, propietat de la finca, ja havia tramitat la llicència d’obres. En declaracions a aquest mitjà, la propietat va manifestar que no enviaria la documentació, fet que, de moment, s’està complint.

Els veïns, intranquils

Des del passat mes d’abril les obres estan aturades i els baixos de l’edifici a la vista. Els veïns van alertar recentment a l’Ajuntament que l’aigua de la font no deixava de brollar i que els pilons de l’edifici es trobaven en contacte amb l’aigua. A més, van notificar l’aparició d’esquerdes a la façana, que ara hauran de revisar els tècnics municipals i de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, el veïnat també lamenta la «deixadesa» dels baixos, encara amb el material de construcció en la finca. Segons ha pogut saber Diari Més, recentment, la propietat de la finca ha ordenat retirar el material que s’estava fent servir en les actuacions, i que s’havia acumulat en una zona del pàrquing adjacent a l’edifici.

ERC reclama comprar la Font

Tot just aquesta setmana, el grup municipal d’Esquerra Republicana va demanar públicament a l’Ajuntament que, l’any vinent, compri la finca on s’ubica la Font dels Lleons per a museïtzar-la. Segons els republicans, el cost dels terrenys seria d’uns dos milions d’euros.

Per altra banda, des d’ERC van lamentar que «des de fa setmanes estem demanant explicacions a l’executiu municipal i no rebem resposta. No tenim informació sobre quines són les actuacions que l’Ajuntament està prenent», va reblar la portaveu, Maria Roig. Els republicans van demanar al mes de setembre una convocatòria urgent del Consell Assessor en matèria de Patrimoni Històrico-Artístic.

La inspecció per part dels tècnics servirà per conèixer si l’estructura de l’edifici s’ha vist afectada per les obres o per l’aigua que brolla de la font. Per altra banda, també s’esbrinarà si les restes de la font monumental es van veure afectades pels moviments de terres i les excavacions que es van realitzar.