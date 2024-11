La URV suspèn les classes i activitats presencials per l'arribada d'una nova DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Davant l’activació del pla d’emergències INUNCAT i la previsió de pluges intenses durant tot el dia de demà, la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha anunciat la suspensió de totes les activitats presencials del 13 de novembre. Aquesta mesura s’aplicarà a tots els campus, facultats, escoles, el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI), el Centre de Tecnologia de la Informació (CTTi), i el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, que romandran tancats durant la jornada.

Aquesta suspensió afecta també els centres adscrits de la universitat situats en les zones afectades per l’alerta meteorològica, com a mesura preventiva per evitar riscos en els desplaçaments i garantir la seguretat de la comunitat universitària.

Mentre es mantingui l’alerta, el personal de la URV treballarà en modalitat de teletreball sempre que sigui possible. La universitat ha recomanat a l’alumnat i personal que segueixin atents a les actualitzacions a través dels canals oficials.