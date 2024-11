Tarragona celebrarà els 25 anys com a Patrimoni de la Humanitat amb drons, un mapping i dansa

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest 30 de novembre es compliran 25 anys des que Tarragona va ser declarada ciutat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Per celebrar aquesta important efemèride, l’Ajuntament ha preparat una gran celebració que durarà 365 dies i que omplirà la ciutat d’actes i esdeveniments per a tota la ciutadania. La festa començarà el mateix dia 30 amb un nou espectacle de drons i un video mapping, que serviran per engegar un calendari d’esdeveniments que serviran per posar en valor el conjunt arqueològic de Tàrraco.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va presentar els primers actes d’aquesta programació anual. «La celebració ha de ser lluïda i ha de comptar amb tothom», assenyalava el batlle, qui remarcava que «ha de ser acadèmica i institucional, però també ha de ser una autèntica festa i comptar amb la implicació de tota la ciutat». El batlle també va presentar la imatge creada pel dissenyador Sergi Opisso per a aquesta efemèride. La proposta gràfica resultant és un conjunt de triangles que conformen el número 25 i que s’inspiren en els antics mosaics romans.

El batlle també estava acompanyat pel conseller de Patrimoni, Nacho García, la consellera de Cultura, Sandra Ramos, la consellera de Turisme, Montse Adan; i les tres àrees que lideren aquest projecte. García va ser l’encarregat de desgranar les primeres activitats que es duran a terme a la ciutat.

El calendari s’iniciarà el 30 de novembre amb jornades de portes obertes a tots els recintes de la ciutat i el conjunt arqueològic. També hi haurà un espectacle de 220 drons, a les 19 h, des de la punta del Miracle. Una estona abans, a les 17.30 h, els gremis de forners i artesans pastissers de Tarragona oferiran un berenar. A la nit, a partir de les 21 hores, el Mèdol projectarà les parets del Circ romà un video mapping creat per dones artistes, inspirada en les gladiadores romanes.

El cap de setmana següent, el 7 de desembre, s’entregarà el Premi Tàrraco a Antoni Pujol, com a arquitecte tarragoní directament vinculat amb el Patrimoni de la ciutat. L’acte tindrà lloc a la Volta de Sant Hermenegild, a les 12 del migdia. L’endemà, la conselleria de Cultura portarà a la ciutat Fargar, un impactant espectacle de dansa vertical que es farà a la façana exterior del Pretori i que es podrà veure des del Passeig de Sant Antoni. Quatre acròbates oferiran un espectacle que pretén ser un homenatge a la cultura dels castells.

«Bon estat de salut»

García celebrava el «bon estat de salut» amb el que ha arribat el conjunt arqueològic de Tàrraco a aquest 25è aniversari. «No hi ha cap urgència ni emergència en cap dels monuments», apuntava. En aquest sentit, l’alcalde apuntava que s’està fent «un esforç brutal per posar el patrimoni a l’alçada de la ciutat que som, però és complicat fer-ho sols».

Viñuales assenyalava la importància de crear un Consorci. Ja té el vistiplau del president de la Generalitat, Salvador Illa i, ara, toca acordar-ho amb l’Estat. Això sí, el batlle deia que «primer hem de fer els deures a casa abans d’anar a Madrid».

D’altra banda, recordava que el Pla director de l’Amfiteatre s’està elaborant i remarcava que cal impulsar els elements patrimonials de la Part Baixa —termes de Sant Miquel, Teatre romà i Font dels Lleons— per a recuperar aquest barri de la ciutat.