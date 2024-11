El Mercat Central tindrà taquilles intel·ligents per recollir comandes les 24 hores del dia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mercat Central estrenarà molt aviat el Clica i Recull, el nou servei de taquilles refrigerades intel·ligents que permetrà la recollida de comandes les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Ubicades a la primera planta de l’Aparcament Corsini, aquest sistema de consigna disposa de diferents mòduls que permetran als paradistes del Mercat Central, i també del Mercat de Torreforta, dipositar les comandes dels seus clients per tal que aquests les puguin recollir amb total flexibilitat horària. La seva ubicació a dins l’Aparcament Corsini permet que les taquilles estiguin operatives les 24 hores de tots els dies de l’any.

El projecte entrarà en funcionament les properes setmanes, un cop finalitzat el procés de formació a paradistes. En un primer moment estarà disponible per a les parades del Mercat Central i del Mercat de Torreforta, tot i que es valorarà la seva ampliació a les parades de mercadets en funció de la seva evolució. Clica i Recull és una de les accions del projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat per la Unió Europea amb fons Next GenerationEU.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament, Montse Adan, ha celebrat la implementació d’aquesta iniciativa tot afegint que «el projecte Tarragona Centra Comercial Obert aporta a la ciutat solucions tecnològiques com aquesta, que ajudarà als tarragonins a poder fer les seves compres de manera molt més àgil, còmoda i flexible. A més, el 'Clica i Recull' permetrà que paradistes dels mercats municipals puguin oferir noves maneres de fer arribar el seu producte als seus públics, facilitant així el procés de compra a les seves parades. En definitiva, apropant encara més els mercats a la gent de Tarragona».

Com funciona?

El sistema de funcionament de Clica i Recull és molt senzill. En primer lloc, el client fa una comanda al mercat a través dels canals habituals de cada parada: presencialment, online o per telèfon. Un cop el paradista la rep, aquest la prepara i la diposita en un dels mòduls de les taquilles, introduint el seu codi d’accés personal. En aquest moment el client rep un missatge indicant que la comanda està a punt per a poder ser recollida. A partir de llavors, el client podrà recollir-la introduint el seu telèfon mòbil a la taquilla.

Cal recordar que l’accés a l’Aparcament Corsini, per una durada curta de recollida de comandes, és gratuït.