El llibre que amaga les claus per obrir les portes de l’Olimp

La barcelonina Elena Almirall Arnal es doctora en Història i treballa fent de professora al Departament d’Estudis Hispànics de la Universitat de Barcelona. A més, gestiona la plataforma online Todo Es Arte, on ofereix cursos d’Història, Art i Mitologia.

Aquest divendres, l’Elena serà a Tarragona presentant el seu tercer llibre, Entrar en el Olimpo. Un viaje arquetípico a través de la mitología clásica (Editorial Kairós). «Vaig escollir divuit figures de la mitologia grecoromana i, a partir de l’explicació del mite i l’anàlisi del seu simbolisme, ofereixo un seguit d’ensenyaments pràctics que es poden derivar de tot aquest contingut», explica l’autora.

Aquesta selecció de referents mitològics inclou referències tan populars com Narcís, les Sirenes, Ícar o les Muses, però també figures com Psique, Prometeu o Dànae. «El que buscava eren personatges que em permetessin donar-los la volta i veure què en podem treure per al nostre dia a dia», detalla l’Elena.

Així per exemple, pren l’exemple de Pandora, «la dona que va obrir la caixa d’on van sortir tots els mals. Però, si ho mirem des d’una altra perspectiva, podem pensar que la caixa és l’inconscient on guardem totes les coses que no volem mirar, les pors, la negativitat… I Pandora no és la dolenta, sinó la valenta que s’atreveix a obrir-ho».

L’important de tot plegat, conclou l’autora, «és el que fas amb l’emoció un cop ets conscient que la tens». A més, assegura, «un cop ets conscient de la teva foscor, ets capaç d’entendre la foscor dels altres». Aquest camí, conclou, «és el que recorre l’heroi o l’heroïna fins a arribar a l’Olimp, que no és altra cosa que la recompensa que rep la persona que ha fet el procés d’anar treballant sobre ella mateixa».

Tot aquest contingut fa del llibre un volum que conjuga mitologia, filosofia i autoconeixement. Tot plegat, apunta l’Elena, amb la voluntat d’oferir «pautes que puguin ser útils a qualsevol persona en el seu dia a dia». I, a més, pensant en un lector que pot ser «des d’un adolescent a una persona gran, passant per una persona sàvia o una que no ho sigui gens».

En aquest sentit, subratlla la historiadora, «l’erudició per l’erudició no m’interessa gens». Ben al contrari, apunta, «m’interessa que la saviesa sigui pràctica i sigui útil per aconseguir una vida més plena, obrint el cor i la ment». També pensant en els múltiples perfils de lectors, l’autora ha estructurat el llibre en divuit capítols, cadascun dedicat a un mite.

Tots conclouen, a més, amb un requadre que ofereix les claus per entrar a l’Olimp. O, cosa que és el mateix, les pautes d’autoconeixement que es deriven de la història mitològica. D’aquesta manera l’autora vol facilitar que el lector pugui picotejar dels capítols o personatges que més li puguin interessar.

Elena Almirall presentarà Entrar en el Olimpo. Un viaje arquetípico a través de la mitología clásica aquest divendres, 15 de novembre, a les 19 h, a la llibreria Adserà de Tarragona, acompanyada de Meritxell Blay, Alba Camarasa i Pineda Vaquer, creadores del pòdcast Les Tres Gràcies.