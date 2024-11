L’Ajuntament de Tarragona ingressarà 5,5 MEUR més el 2025 i reduirà el deute viu fins al 67,3%

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’habitatge social, la cura de l’espai públic i l’impuls de projectes transformadors són els tres eixos clau del pressupost de Tarragona per al 2025, que serà de 211 milions d’euros. La consellera d’Hisenda i Serveis Interns, Isabel Mascaró, assenyalava ahir que aquesta xifra representa un 2,86% respecte als comptes d’enguany. L’edil destacava «l’esforç de contenció» que ha fet l’Ajuntament de Tarragona durant aquest exercici, el qual permetrà acabar el 2025 amb una ràtio de deute viu del 67,3%.

Actualment, es troba en el 68,5%. Cal recordar que, a la primavera, es va assolir l’objectiu de situar-lo per sota del 75%. Això ha permès al consistori sortir de la tutela financera de la Generalitat de Catalunya i pot demanar crèdits sense necessitar l’aval de l’administració catalana. «Hem reduït deute i hem recuperat capacitat inversora», remarcava Mascaró, qui també destacava que s’han incrementat els ingressos de cara a l’any vinent.

Concretament, s’arribarà als 193,8 milions d’euros. Són 5,5 més que l’any passat, el que significa una pujada del 2,95%. La consellera destacava que s’ha assolit aquest augment «congelant tributs i focalitzant esforços en la gestió del deute per assolir una major eficàcia i eficiència financera». El consistori ha previst un increment del 13% en la participació de tributs de l’Estat, que suposaria rebre 6,3 milions d’euros més respecte a l’aportació de l’any passat.

L’Ajuntament també estima que els ingressos per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres augmenti en 282.000 euros.

D’altra banda, Mascaró assenyalava que s’estalviaran 450.000 euros gràcies al pla de renovació de l’enllumenat públic i a la instal·lació de plaques solars, així com uns 800.000 euros en crèdits i interessos gràcies als 10 milions d’euros d’amortització que s’han pagat aquest 2024 amb el romanent del 2023 i la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) del 2022.

Partides destacades

La consellera d’Hisenda i Serveis Interns destacava que, en l’apartat de despeses, gran part dels diners —28,8 milions d’euros— es destinaran a neteja pública. Mascaró ressaltava els 984.049 euros que s’han assignat a l’Institut Municipal de Serveis Socials, ja que suposa un augment d’un 7,7%. «L’any passat ja hi va haver un increment remarcable de mig milió d’euros i enguany és de gairebé un milió», apuntava.

Respecte al paquet d’inversions de 17 milions d’euros previst per a l’any vinent, l’edil destacava les partides d’un milió d’euros per a la remodelació de l’eix Unió-Prim-Apodaca i per a la futura Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta. També és «clau» el milió d’euros reservat per a la nova comissaria de Battestini, així com la resta d’inversions per a l’asfaltat del polígon Francolí, la millora de l’eficiència energètica o la renaturalització del Torrent de la Móra.

«L’habitatge social és una de les nostres prioritats», deia Mascaró, qui apuntava que es gastaran dos milions d’euros en compra directa i altres set en la construcció de pisos a l’Arrabassada. Part d’aquesta inversió sortirà d’un modificatiu de crèdit d’un milió d’euros, uns diners que s’han recuperat de partides «adormides» d’altres anys que no s’han executat.

Mascaró va agrair «la voluntat negociadora de Junts i ECP, que en el ple de divendres donaran el seu «sí» als comptes del 2025.

Formacions com el PP votaran en contra. La portaveu del grup, Maria Mercè Martorell, assegurava ahir que «el pressupost socialista està allunyat del que Tarragona necessita» i apuntava que és «poc ambiciós i no s’adreça als problemes reals dels tarragonins». L’edil criticava que no hagin volgut incorporar les seves propostes i que no hagin abaixat els impostos».