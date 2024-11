Francesc Tarragona: «La Caminada Solidària sempre és un esdeveniment molt especial»

Publicat per Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé ja és aquí el 2025, un any important per la Muntanyeta. Com avancen les obres de la nova residència a Bonavista per a persones amb paràlisi cerebral?

Avança a bon ritme, amb el 45% de l’obra executada. Els fons europeus Next Generation ens marquen com a data límit el 31 de desembre de 2025, però si no trobem cap entrebanc, preveiem que estigui completada durant l’estiu de 2025. El següent pas serà concertació de places públiques. Disposarem d’un total de 60 places residencials, 23 d’aquestes seran ocupades per usuaris actuals de la Muntanyeta, per tant, s’oferiran 37 de noves. Això evidentment també suposarà un increment important de professionals que treballen actualment per la Fundació, que són 80.

Per què és necessària l’obertura d’equipaments com aquest?

És important que aquestes persones amb paràlisi cerebral i altres pluridiscapacitats gaudeixin d’una bona qualitat de vida. Ells també tenen drets i hem de preservar-los. Per això un dels nostres objectius és obrir aquest centre a la ciutadania i altres professionals, poder rebre feedback, intercanviar coneixement, i sobretot sensibilitzar a la societat sobre aquest col·lectiu.

També es preveu que l’any vinent es completi l’ampliació del taller ocupacional a Sant Pere i Sant Pau.

Les obres d’aquest també progressen positivament. Gràcies a aquesta reforma podrem ampliar el nombre de places de 32 a 50. Tindrem un espai molt més ampli i lluminós i podrem disposar de més serveis. Serà un canvi molt favorable tant pels usuaris com pels professionals, que podran treballar molt més a gust i còmodes.

Aquest diumenge es farà la 14a caminada solidària.

Tenim moltes ganes, les inscripcions van a molt bon ritme. És un esdeveniment molt especial, perquè està dissenyat perquè tothom hi pugui participar, i la gent sempre té moltes ganes. Estem molt agraïts perquè els tarragonins són molt fidels i també molt solidaris. També estem molt agraïts amb Athletic Events, que ens ha donat un cop de mà amb l’organització de la caminada.

A quins projectes es destinaran els fons recaptats?

L’objectiu és invertir-los en activitats i sortides, ja que acostumen a ser més costoses per a grups formats de persones amb mobilitat reduïda. Necessiten autobusos adaptats, més monitors, etc. També els utilitzarem per obtenir nous sistemes de comunicació, com per exemple tauletes. Un 80% dels nostres usuaris tenen dificultats en la comunicació, i es podrien beneficiar molt de dispositius tecnològics que facilitessin aquesta tasca. Tot el que recaptem sempre està destinat a assegurar el benestar dels nostres usuaris.

Quins objectius s’ha marcat la Fundació de cara al futur per aconseguir incrementar aquest benestar?

El coneixement és la clau. Ens agradaria que la Muntanyeta fos un espai de referència en l’àmbit de la discapacitat, i poder treure el màxim profit de noves tecnologies com la intel·ligència artificial, que és una eina que ens ha d’ajudar molt en àmbits com el de la comunicació. És per això que col·laborem amb la URV i estem en contacte amb altres institucions. La investigació i la formació són essencials per poder continuar millorant la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.