Experiments i tallers: la Setmana de la Ciència formarà 1.600 joves sobre el canvi climàtic

El canvi climàtic és un dels reptes més grans al que s’enfronten les noves generacions. Per aquest motiu, és també el tema central dels tallers que la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació Empresarial Química de Tarragona organitzen en el marc de la Setmana de la Ciència d’aquest any.

En realitat, es tracta de tres setmanes, durant les quals més de 1.600 alumnes de primària i secundària, provinents de 22 centres educatius del Camp de Tarragona, descobriran l’origen del canvi climàtic, els seus efectes i com es poden minimitzar, tot això a través d’experiments pràctics. Enguany, per primera vegada, les jornades també es traslladaran fora del CRAI del Campus Sescelades per apropar-se als centres d’educació secundària.

Els estudiants de cinquè de primària de l’Escola de Pràctiques i els de quart de l’Escola Marcel·lí Domingo, van ser, ahir, els encarregats d’encetar els tallers. Ho van fer bufant per una canyeta de refresc dins d’una solució, observant, amb curiositat, com el CO2 del seu alè feia canviar el líquid de color, descobrint, així, l’origen de les emissions de diòxid de carboni. «Crec que és important que la societat actual fomenti l’interès per la ciència entre els més joves. Una societat crítica és més capaç de resoldre els problemes del futur», explicava Jorge Cobas, un dels estudiants de la URV encarregat d’impartir els tallers.

«Aquí tenen oportunitat de tocar, manipular i veure de prop els conceptes que han après a classe», explicava Sònia Jiménez, tutora dels alumnes de l’Escola de Pràctiques. «A l’escola tenim laboratori, però no comptem amb tots els recursos per fer els experiments que fan aquí», explicava Dolors Cano, directora de l’escola Marcel·lí Domingo.

«A més, és una bona manera de motivar als alumnes perquè en un futur segueixin camins científics, sobretot a les nenes», afegia. Alguns estudiants, com el Ryan Chona, que es proclamava orgullosament aficionat de la ciència, es mostraven especialment motivats.

«El meu experiment preferit ha estat el del generador de CO2», assegurava el jove. A través d’aquest, els alumnes comprovaven com un pot de vidre ple de diòxid de carboni s’escalfava més que un sense, exemplificant així l’efecte hivernacle. «Les classes també són divertides, però això és molt més ‘guai’», admetia el jove.