Esquerra reclama al govern de Tarragona que compri la Font dels Lleons l’any vinent

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana al govern que compri la Font dels Lleons. Segons els republicans, la compra tindria un cost de dos milions d’euros. «Davant la negligència actual, creiem que ara és el moment de contemplar la compra. L’Ajuntament és capaç d’adquirir-la i, posteriorment, fer la preservació que pertoqui», va indicar Maria Roig, portaveu del grup.

Com ja va avançar el Diari Més, des del passat abril s’han fet obres a l’espai sense una supervisió patrimonial per part de les autoritats competents. Els treballs podrien afectar l’edifici d’habitatges que es troba damunt. «Des de fa setmanes estem demanant explicacions a l’executiu municipal i no rebem resposta. No tenim informació sobre quines són les actuacions que l’Ajuntament està prenent», va reblar Roig.

Ni Consell ni comissió

Els republicans van demanar al mes de setembre una convocatòria urgent del Consell Assessor en matèria de Patrimoni Històrico-Artístic. «Els membres del Consell Assessor tenim el dret de conèixer com està la situació. A més, els veïns estan molt preocupats», va sentenciar la portaveu republicana. Des del grup també lamenten que no s’hagi convocat cap comissió de Patrimoni des de la coneixença dels fets.

«És intolerable que, malgrat les advertències de la Generalitat, l’alcalde no hagi informat els veïns i veïnes sobre l’estat de la font», va afirmar Roig.

Els fonaments de l’edifici es troben en algunes zones amb un metre i mig d’aigua. «S’està posant en risc l’edifici i el patrimoni. La Font dels Lleons ha passat de ser una de les grans obres d’aquest govern a ser un dels desastres», va afegir la portaveu. En aquest sentit, ERC es mostra preocupada per la dimissió de l’assessor de Patrimoni, César Pociña.

«Quan va entrar a l’Ajuntament, la seva gran bandera era precisament la Font dels Lleons. La seva marxa ens fa sospitar molt», va asseverar Roig.

Amb tot, ERC exigeix accions «immediates» de l’executiu socialista per a preservar el conjunt patrimonial. «Estem parlant d’un vestigi romà amb peces úniques a la Península Ibèrica», va recordar la republicana.

Des de l’Ajuntament s’ha rebutjat fer declaracions sobre la situació de la Font dels Lleons.