Dos 'mappings' inauguraran aquesta setmana la nova façana de l’Ajuntament de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona inaugurarà les obres de rehabilitació i de millora de la il·luminació de la façana del Palau Municipal amb la projecció de dos mappings a sobre d’aquesta infraestructura.

La façana de l’Ajuntament ha canviat de color i s’ha recuperat la tonalitat teula original de finals del segle XIX. Però no només ha canviat de color i la seva estètica, amb les obres també s’ha millorat tot el sistema de il·luminació que servirà per interpretar millor els elements més rellevants del Palau Municipal a la nit i per a optimitzar l’eficiència energètica.

Des d’ara la façana es pot il·luminar en diversos colors de manera alternativa, gràcies a un enllumenat de tipologia LED amb sistema RGB i control de blancs, que el sistema anterior no ho permetia. El nombre total de llumeneres instal·lades ara és de 137 unitats i el consum anual previst és de 6.312 kWh., fet que permetrà una millora considerable de la il·luminació, degut principalment a un augment del nombre total d’unitats, però mantenint un consum elèctric reduït.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que «volem sorprendre els tarragonins. Volem que des d’aquest dijous a partir de les 7 de la tarda, aquí passin coses. I, de fet, us avisem que ningú es quedarà indiferent».

Aquest dijous a les 19 hores es reproduirà per primer cop el mapping artístic i es repetirà cada 30 minuts fins a les 21.30 hores. El mateix horari se seguirà divendres i, dissabte, dia oficial de la inauguració, el videomapping artístic es podrà veure a les 19 hores, a les 19.30 hores l’artístic i un nou mapping històric, i en acabar la nova il·luminació es quedarà encesa. A les 20.30 hores es projectaran de nou els dos mappings. Diumenge, els horaris i les projeccions seran els mateixos que dissabte.

L’alcalde ha explicat que «la idea és que tothom s’apropi a la plaça de la Font i gaudeixi d’un espectacle únic, sorprenent i pensat exclusivament per a inaugurar la rehabilitació i renovació de la façana consistorial. No us ho dic per dir, he vist les projeccions i són realment de pel·lícula».

L’espectacle artístic dura 9 minuts i l’històric poc més de 5. L'empresa que ha realitzat les projeccions és Brandon Barcelona. Amb aquests dos mappings quedaran inaugurades les obres de rehabilitació que han comptat amb un pressupost de poc més 586.000 euros.

Recuperació del color original de la façana

La nova il·luminació es va licitar per un import de 173.318 euros, però finalment es va adjudicar per 139.000. I pel que fa a les obres de millora i renovació dels colors, aquestes van començar el 3 d’abril, han comptat amb un pressupost de 413.000 euros i han durat 4 mesos.

La façana de l’Ajuntament ha recuperat els seus colors originals que es van utilitzar per decorar la part davantera del Palau Municipal quan va ser construït, entre el 1861-1865, pels arquitectes Francesc Barba i Francesc Rossell. Arribar a les pigmentacions originals ha estat un procés difícil perquè hi havia moltes capes de pintura per sobre.

Durant els treballs, una acurada observació va permetre detectar un únic fragment de l’estuc anterior, sobre la cornisa d’un dels frontons de pedra de la segona planta. A partir d’aquestes troballes, es va procedir a la realització de diferents mostres del color del nou estuc fins a consensuar, amb tots els agents implicats a l’obra i els responsables tècnics municipals, la paleta de colors més similar a la tonalitat dels testimonis conservats. L’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL ha estat l’encarregada de les obres de millora i renovació de la façana consistorial.