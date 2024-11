La Disfressa d’Or de Tarragona haurà de canviar de data perquè la TAP està ocupada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha reunit d’urgència a les comparses que participaran en la Disfressa d’Or 2025 per comunicar que s’haurà de buscar una nova data per a la gala. El motiu és que la Tarraco Arena s’ha llogat per al dia 23 de febrer per un altre motiu, dia en què es preveia la gala, acte estrella del Carnaval de Tarragona.

Durant la reunió, que s’ha mantingut per videoconferència a causa de l’alerta meteorològica, s’ha comunicat a les comparses que hauran de decidir una nova data. Aquesta, podria ser tres setmanes abans o bé tres setmanes després del 23 de febrer.

La pròxima setmana es reunirà la comissió consultiva de Carnaval i es tornarà a tractar aquest afer, que ha generat preocupació i nerviosisme entre les comparses. Totes les agrupacions fa mesos que treballen en els balls i les disfresses d’aquest acte, que s’ha convertit en l’acte principal de les festes de Carnaval a la ciutat.

La Disfressa d'Or arribarà l'any vinent a la 25a edició i es preveia una gran festa amb motiu del quart de segle.