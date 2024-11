Un nou rocòdrom obrirà les seves portes aquest novembre a Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Els amants de l’escalada de Tarragona estan d’enhorabona, perquè aquest novembre obrirà Can Rock, un nou espai pensat per a escaladors de tots els nivells. Situat al polígon d'entrevies, Can Rock oferirà una completa zona d’escalada que inclou, a més, un gimnàs equipat i dues taules d'entrenament avançat: la Kilter Board i la Moonboard, molt populars en el món de l'escalada.

L’estructura del rocòdrom ja està finalitzada, i l’equip de Can Rock ultima els detalls abans de l’obertura. Per conèixer les novetats i la data exacta d’inauguració, l’equip recomana seguir el seu perfil d'Instagram, on es publicaran totes les informacions, tot i que ja es coneix que obrirà les seves portes aquest mes de novembre.