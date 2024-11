Junts, el soci ‘més barat’ de Viñuales per al pressupost

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Diuen que les comparacions són odioses, però en la negociació pels pressupostos municipals del 2025 hi ha hagut un partit que ha sabut treure’n més profit que un altre. Està clar que el govern del PSC ha estat el gran guanyador, ja que aconseguiran aprovar els comptes per segon any consecutiu abans d’arribar al desembre.

Però entre En Comú Podem i Junts per Catalunya, els dos grups que donaran el seu «sí», també n’hi ha un que en surt més beneficiat. La formació morada, amb dos consellers, ha tancat un pacte d’11,4 milions amb l’executiu de Rubén Viñuales. Mentrestant, els sobiranistes, que tenen un edil més, votaran a favor després d’acordar un paquet d’inversions de 5,4 milions d’euros. És a dir, per pràcticament la meitat dels diners aconseguits per ECP.

Així doncs, Junts ha estat el soci més barat del PSC de cara a l’aprovació dels pressupostos de l’any vinent. Tenint en compte que Junts pot oferir un vot a favor més que els comuns i que la resta de partits de l’oposició havien deixat de ser una opció per al govern, la formació liderada per Jordi Sendra es trobava en una posició negociadora privilegiada i podria haver exigit encara més.

Finalment, ha estat un altre Jordi (Collado) qui s’ha emportat la porció més gran del pastís, amb 9 milions d’euros per a l’adquisició i la construcció d’habitatge social. A més, alguns dels compromisos que ha hagut d’assumir el govern amb Junts són demandes que ja van fer els sobiranistes fa un any.

En aquell moment, Sendra anunciava que el govern havia acceptat un 95% de les seves propostes, entre les quals hi havia l’actualització del projecte de restauració de la Quinta de Sant Rafael, una proposta que s’ha tornat a incloure de cara al 2025 per impulsar aquest equipament d’una vegada per totes.

Junts també treia pit d’haver acordat un pla d’asfaltatge per als vials més transitats dels polígons industrials de Tarragona. En el pressupost d’aquest 2024, hi ha reservada una partida d’un milió d’euros per al polígon Francolí —que també va ser petició d’ERC— i no s’ha executat. Per al 2025, els juntaires han reclamat reservar-ne una de nova pel mateix valor.

Un soci preferent

Les darreres negociacions han deixat més clar encara que el govern municipal considera Junts i ECP socis preferents. La formació sobiranista ja ha facilitat, amb els seus vots a favor, l’aprovació dels pressupostos dels vuit organismes que depenen de l’Ajuntament: empreses, patronats i instituts municipals.

ECP ha sumat cinc «sís» i tres abstencions. En el ple d’aquest divendres, ambdós grups donaran llum verda als comptes de l’Ajuntament per al 2025. Després, caldrà veure si es posa sobre la taula l’entrada a govern d’algun d’ells. Junts ja ho ha intentat, tot i que, de moment, sense èxit.