Junqueras aposta per recuperar el centralisme

El Tinglado 1 del Moll de Costa va acollir ahir al matí l’acte de presentació de la candidatura per a liderar ERCTjerk van der Meulen

Publicat per Oriol Castro

En tres setmanes Esquerra Republicana de Catalunya celebrarà el congrés que decidirà qui liderarà el partit els anys vinents. Les candidatures que aspiren a fer-ho ja s’han anat presentant a la militància tarragonina, tot i que quedava una per visitar la ciutat: la d’Oriol Junqueras.

L’exconseller d’Economia lidera la llista de Militància Decidim, que compta amb dos tarragonins a l’executiva. Saül Garreta, que aspira a liderar la Secretaria de Medi Ambient i Esports, i Laura Castel, que es presenta per a ser la Vicesecretaria General de Coordinació de Cambres Legislatives.

La plana major de la candidatura va compartir un acte ahir al matí al Tinglado 1 del Port amb la militància del Camp de Tarragona. «Per mi és un privilegi formar part de l’equip. Volem tornar a fer un partit gran. I per fer-ho no podem renunciar a un lideratge imprescindible com el de l’Oriol», va expressar Garreta.

El tinglado es va omplir per escoltar el projecte de partit de la candidatura. Entre els assistents, es trobava Carles Castillo, exconseller de l’Ajuntament de Tarragona, Sebastià Domínguez, regidor de Seguretat Ciutadana a Salou, i Ana Gómez, portaveu i una de les impulsores de Dignitat a les Vies.

«El 30 de novembre va de decidir si volem recuperar la centralitat política i parlar més enllà dels ‘convençuts’ de sempre o si volem ser un extrem de l’esquerra», va exposar Elisenda Alamany, qui es presenta per a ser secretària general. Els impulsors de la candidatura van destacar el caràcter municipalista de la llista.

«Tenim el suport de més de cent alcaldes arreu de Catalunya. I unes tres-centes persones que treballen en la candidatura. Cap llista pot dir això», va destacar Castel.

Els militants van interpel·lar Junqueras. Una de les preocupacions va girar entorn com quedarà el partit després del congrés, guanyi qui guanyi els comicis. «Jo no vull perdre militants», va expressar un assistent. «Tenim la responsabilitat de recosir el partit. Hem intentat ser prudents. Però realment com cosim amb la societat serà un repte molt més gran», va indicar Junqueras.

Mirada al 2027

Els militants també van qüestionar el model territorial del partit. «Què es pensa fer diferent al Camp de Tarragona? El territori és molt més que Reus o Tarragona. En molts municipis ens hem sentit abandonats», va compartir un militant. «S’han d’acabar les estructures B que pengen cartells i prenen decisions polítiques. La governança del partit ha d’anar de baix a dalt. I hem de trepitjar molt més el territori», va reblar l’exconseller.

En aquest sentit, Junqueras ja va posar la mirada en les pròximes eleccions municipals, l’any 2027. «Les eleccions estan aquí mateix. I configurar les llistes no serà fàcil per tot el que ha passat», va afegir.

El candidat a presidir el partit va compartir que ERC ha perdut confiança en àmbits com l’Educació o la Pagesia. «Els hem de recuperar i hem d’aconseguir tenir militants en altres espais com l’Esport o el sindicalisme», va apuntar el presidenciable.

Des de la candidatura de Militància Decidim es van mostrar confiats en la victòria el pròxim 30 de novembre. Les quatre candidatures que s’han presentat tenen fins aquest divendres per a presentar els avals necessaris, 412, per a concórrer a les eleccions internes.