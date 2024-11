Un espectacle de drons i un 'mapping' donaran el tret de sortida al 25è aniversari del conjunt arqueològic de Tàrraco

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona està de celebració i és que comencen els actes per celebrar el 25è aniversari del conjunt arqueològic de Tàrraco. Amb el lema Tarraco25 a partir d’avui ja es pot començar a veure la imatge de commemoració de l'aniversari que ha anat a càrrec del dissenyador Sergi Opisso.

Fins al 30 de novembre de l’any vinent els tarragonins podran gaudir d'una programació anual, que també es viurà als altres tres municipis que conformen el Conjunt Arqueològic de Tàrraco, com son Roda de Berà, Altafulla i Constantí.

Per la seva banda l’alcalde ha volgut destacar que «el 30 de novembre del 2.000 Tarragona va ser declarada com a ciutat Patrimoni de la Humanitat, dins el Conjunt Arqueològic de Tàrraco, que comprèn 14 monuments, 11 dels quals estan situats a la ciutat i aquest fet la fa única, excepcional i alhora l’ha posicionat al món, sent una de les 1.000 ciutats al món i una les 15 de l’estat espanyol; i alhora formant part del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad».

25 anys després d’aquell fet, Tarragona commemora ara aquella efemèride i la voluntat és que se celebri durant tot un any: del 30 de novembre de 2024 al 30 de novembre de 2025. Viñuales ha reafirmat que volem «fer viure el patrimoni els 365 dies de l’any i per a tothom, perquè el patrimoni és de tots i totes, és part de la nostra història».

El calendari s'engegarà el mateix dia 30 de novembre amb jornades de portes obertes a tots els recintes de la ciutat i el conjunt arqueològic i per altra banda, amb un potent espectacle de drons. Es tracta d'una proposta itinerant del Grupo Ciudades de la Humanidad de España i l’organització del Patronat de Turisme, que han produït per la celebració dels seus 30 anys i que personalitzaran, per Tarragona, amb figures del nostre patrimoni. L’espectacle serà a les 19h i es farà des de la punta de la platja del Miracle.

Una estona abans, a les 17.30h i amb la col·laboració dels gremis de forners i artesans pastissers de la ciutat, que oferiran un berenar al passeig marítim per al públic assistent. L’espectacle consta de 220 drons d’última generació que s’elevaran al cel de Tarragona, amb una coreografia de llums i colors amb elements patrimonials de la ciutat i de les altres ciutats patrimoni mundial, així com elements decoratius.

I dels drons al mapping. Mèdol, Centre d’Arts Contemporànies proposa un un video mapping creat per dones artistes, inspirada en les gladiadores romanes i l'imaginari de la força femenina. Els treballs celebren el poder i resiliència de les dones a través de la tecnologia i mitjans digitals. Gladiatrix explora la història i la innovació tecnològica a través de la simbologia idealitzada dels gladiadors romans. El projecte és una col·laboració entre Mèdol Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona i el festival Jardí Digital. Serà del dia 30 de novembre a les 21h a les parets del Circ romà que donen a la plaça UNESCO.

El primer cap de setmana de desembre, es durà a terme l’acte institucional més destacat, com és el Premi Tàrraco. Serà el dissabte 7 de desembre a les 12h a la Volta de Sant Hermenegild, al Circ romà, on es farà un homenatge a Antoni Pujol. L’Ajuntament de Tarragona, va aprovar atorgar el Premi Tarraco Patrimoni Mundial d’enguany a Antoni Pujol, al plenari del 20 de setembre de 2024, com a arquitecte tarragoní directament vinculat amb el Patrimoni de la ciutat, a qui se li fa aquest acte de reconeixement.

L’endemà diumenge 8 de desembre a les 12.30h, tindrà lloc Fargar, un impactant espectacle de dansa vertical que es farà a la façana exterior del Pretori i que es podrà veure des del Passeig de Sant Antoni, amb quatre acròbates, que aniran lligats per uns tensors i desplegaran el seu art, desafiant les lleis de la gravetat. Fargar és un projecte de nova creació on es farà una revisió i un homenatge a la cultura dels castells, un projecte escènic que pretén recodificar la festivitat i la cultura popular del món casteller, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat l’any 2010.