Els cinc millors bars de tapes de Tarragona segons la revista Viajar

Les tapes són, sense dubte, una de les parts més icòniques de la gastronomia espanyola i també la preferida de molts. Tan estimades són aquestes petites porcions, que amb el pas dels anys el seu consum s'ha consolidat com una de les tradicions més populars del país, aconseguint, fins i tot, fama internacional.

Tarragona ofereix una gran varietat de bars per anar de tapes. Per això, la revista Viajar ha elaborat una selecció de les cinc millors opcions, tenint en compte diversos factors com el preu, el servei i la ubicació.

Un dels establiments mencionats és La Botifarra, un bar de tapes ubicat al carrer del Cardenal Cervantes. D'aquest en destaca les taules i torrades, que són l'especialitat de la casa.

Entre aquestes recomana específicament la de mousse de xampinyons a l'allada amb llom al pebre vermell, salsa carbonara i ceba cruixent o cecina amb mousse de formatge. També en destaca «l'àmplia varietat de vins i postres», dels quals accentua el pastís de formatge.

El bar obre tots els dies de 19 h a 24 h excepte els diumenges, que ho fa de 20 h a 24 h.

10 de Tapas és una altra de les opcions recomanades per la revista. D'aquest establiment, ubicat al carrer de Torres Jordi, en destaca la truita de patata, les croquetes i les patates braves.

L'horari és de 8.15 h a 15.30 h i de 19 h a 23 h, excepte els diumenges, que obre de 9 h a 15 h.

A continuació menciona el Coimbra Tarragona que recomana per les seves «racions abundants elaborades amb productes de qualitat». D'aquest establiment, situat al carrer del Governador González en destaca els ous trencats, l'ensaladilla, el llangardaix amb pebrots, el caçó, els calamarsons o el botifarró. Entre les postres recomana el pastís de formatge o el pionono.

El Coimbra obre de dimarts a dissabtes de 13 h a 16 h i de 20 h a 24 h.

El següent en la llista és el Tarakón. El bar, situat a la plaça del Fòrum, serveix tapes típiques, cervesa, vi, sangria i vermut. Concretament, entre la carta en destaca les torrades amb pa de vidre, les croquetes, els embotits i l'escalivada.

El bar obre de 19 h a 23 h els dilluns, dimarts, dijous, divendres i dissabte, mentre que els diumenges ho fa de 12 h a 16 h i de 19 h a 23 h.

Finalment, la llista la tanca el 4 Latas Tarragona, situat en un dels espais més emblemàtics de la ciutat, la plaça de la Font. Els biquinis són l'especialitat de la casa, oferint una gran varietat d'opcions d'aquest clàssic sandvitx. Entre aquestes la revista destaca els de gorgonzola i pernil ibèric, sobrassada o formatge brie i mel.

També recomana tapes com gilda de seitó o d'anxova o el 'combo 4 latas', el qual ports patates, olives, musclos, seitons i salsa espinaler. Altres tapes destacades són el croquetó de melós de vedella, les patates braves, la cotna de Sòria, els calamars o les albergínies.

El 4 latas obre de 12 h a 1 h els diumenges, dilluns, dimarts i dimecres, i fins a les 2 h els dijous, divendres i dissabtes.