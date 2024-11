El Festival Tarragona Juga omple el Palau Firal i de Congressos amb la seva tercera edició

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona s'ha convertit en l'epicentre del joc de taula gràcies a la tercera edició del festival Tarragona Juga.

Organitzat per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i l’associació Tarragona Juga, aquest esdeveniment gratuït vol posar en valor el joc de taula com una eina educativa, així com una activitat cultural i social adreçada a totes les edats.

Amb més de 50 propostes de joc, el festival ofereix una variada gamma de modalitats per a tota mena de públics, des dels més petits fins als adults. Al llarg del matí, ja han passat més de 400 visitants, arribats tant de la mateixa ciutat com de diversos punts del territori, per gaudir de les activitats.

En el marc del festival, també s’ha presentat una iniciativa destacada de foment lingüístic. El Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, en col·laboració amb l’Associació Lúdica i Cultural Club Diògenes i l’Associació TGN Juga, ha preparat els tríptics «Vocabulari dels jocs de taula» i «Vocabulari de jocs de rol».

Aquests materials han comptat amb la supervisió de l’expert en jocs de taula Oriol Comas i amb la revisió tècnica i lingüística del Termcat, i s'han distribuït per primera vegada al festival.