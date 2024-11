Les 16es Jornades d'Inclusió Social en les Arts Escèniques tanquen a Tarragona amb més de 200 assistents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les 16es Jornades d'Inclusió Social en les Arts Escèniques, organitzades per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), organisme autònom estatal dependent del Ministeri de Cultura, i l'Ajuntament de Tarragona en aquesta edició, van concloure aquest divendres, marcant una edició que ha sobresortit tant en la seva dimensió, com en les reflexions i conclusions aconseguides.

La xifra d’assistents ha ascendit a 216. L'organització de les Jornades valoren aquesta xifra com a molt positiva, tant en els dels grups de treball, tallers i presentació de projectes en l'apartat de «comunicacions», així com en la ponència, i els set espectacles programats.

Sota el lema De l'assaig a l'acte, les Jornades s'han desenvolupat a l’Antiga Audiència i al Teatre Tarragona, com a espais principals, i han desplegat diferents activitats en altres racons de la ciutat, com Caixaforum Tarragona, Casa Canals, Rambla Nova, La Muntanyeta i l'Hospital de Santa Tecla.

A l'acte de cloenda de les Jornades, la consellera de Cultura de l’AJuntament de Tarragona, Sandra Ramos, va expressar «l'orgull d'acollir unes jornades com aquestes i de posar al centre de les polítiques públiques la inclusió i la mediació».

El director de la Unitat de Suport a la Direcció general de l’INAEM, Carlos Forteza, va anunciar que les Jornades celebraran la seva pròxima edició a Tenerife, esdevenint per primera vegada en una comunitat autònoma insular dins del territori espanyol.

Les Jornades han comptat amb la coorganizació de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía i de la Red Española de Teatros, que enguany ha celebrat la seva assemblea de manera paral·lela a la cita, facilitant d'aquesta manera la participació dels programadors amb les activitats de la cita inclusiva.

A més la Fundació «la Caixa», la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya, el British Council i Apropa Cultura han participat com a entitats col·laboradores.

Drets culturals

Les Jornades d'Inclusió van arrencar el dimarts 5 amb la presència de la directora general de Drets Culturals del Ministeri de Cultura, Gessamí Beirak, que en la seva ponència La inclusió en les arts escèniques en el marc dels drets culturals va analitzar els avanços normatius i l'evolució social dels drets culturals i va reivindicar la seva importància com a canvi de paradigma en el concepte d'accés a la cultura per part de la població. «La cultura no és d'uns pocs, és de tota la ciutadania», va assegurar en la seva intervenció Beirak.

Al llarg de tres dies, la 16a edició ha ofert espais de reflexió i anàlisi entorn de la inclusió, amb l'accent posat en l'accessibilitat en espais i equipaments, la revisió del paper de les institucions culturals o la importància de les perifèries socials en la creació escènica, entre altres eixos temàtics.

Els grups de treball i tallers han abordat les necessitats de la dansa inclusiva, han analitzat la manera en la qual s'ha de produir espectacles accessibles, amb atenció als sistemes de subtitulat o les necessitats dels intèrprets i els actors que es comuniquen en llengua de signes, i han portat la música a contextos hospitalaris, entre altres accions.

Les Jornades també han servit per a replantejar la missió de les institucions culturals en un grup de treball i es van apuntar qüestions com la necessitat d'entendre la cultura com un fet social, enllaçant amb la idea de drets culturals de la ponència inaugural, i la importància que les institucions comptin amb l'accessibilitat i la mediació entre les seves prioritats.

Set espectacles i una projecció

A més dels quatre grups de treball i els tres tallers programats, les Jornades han ofert set espectacles. Blasons & Doesdicon, una proposta coreogràfica inclusiva de la companyia portuguesa Dançando com a diferença, va obrir les Jornades al costat del circ dels sentits, una instal·lació participativa de Mumusic Circus que ha reunit durant els tres dies a públic adult i infantil al carrer, davant del Teatre Tarragona.

Al llarg del dia 6 va poder veure's Ballar l'aigua, un projecte escènic madrileny dissenyat perquè persones amb diversitat psíquica, dirigit per Raquel Sánchez i Chefa Alonso; Órgia, muntatge teatral de la companyia andalusa La Rara que reivindica la memòria de les dones recloses durant *dècades a l'hospital psiquiàtric de Miraflores, a Sevilla; i el concert de música folk àrab Al Ázar, amb els músics Rawan Nairat, El Zuri i Tony Cabo. Finalment, dos muntatges van acomiadar les Jornades: Hellen Keller, la dona meravella?, dels gallecs Chévere, el Centre Dramàtic Nacional i Teatre Lliure; i Cicatrius, una proposta de dansa inclusiva representada a l'aire lliure de la Companyia Vero Cendoya.

La programació s'ha estès amb l'exposició de projectes inclusius en el territori català, organitzada per la Generalitat de Catalunya, una lectura dramatitzada, TEATRE EXTRA-ordinari, i la projecció del documental, Mujereando. El quejío d'una deessa, de Cuenta3 Comunitat Creativa. A més, a l'Auditori Caixaforum es va programar ahir divendres 8 la lectura dramatitzada TEATRE EXTRA-ordinari (de Escenaris Especials), un dels projectes seleccionats a Art for Change 2023.

Projectes amb mirada comunitària

Com en edicions anteriors, en l'últim dia de les Jornades s'ha donat a conèixer els projectes seleccionats en l'apartat de comunicacions, un espai obert a institucions i participació ciutadana al qual es poden presentar accions i projectes de caràcter inclusiu.

Enguany les Jornades han rebut 87 projectes, dels quals 7 han resultat seleccionats per la Comissió Organitzadora. Gairebé tots tenen en comú una mirada comunitària i una preocupació per acostar i facilitar a diferents col·lectius l'accés a propostes culturals i escèniques. Així, Biografia d’un barri mutant, una obra teatral de Arquitectives (illes Balears), construït sobre la voluntat de resignificar de la relació entre dones i espai públic, mentre que Caos o comunitat? de l'associació murciana AYE Cultura Social, proposa un passeig sonor comunitari.