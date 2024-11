La IV Cursa Inclusiva i Adaptada de Tarragona reuneix més de 180 participants al Parc del Francolí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte al matí, el Parc del Francolí de Tarragona ha estat l’escenari de la quarta edició de la Cursa Adaptada i Inclusiva, que ha comptat amb la participació de més de 180 persones.

Aquesta jornada esportiva, que busca fomentar l’esport inclusiu, ha estat organitzada per diverses entitats socials i educatives de Tarragona que treballen en l’àmbit de la discapacitat, sota la coordinació de la Fundació Onada i amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i el Consell Esportiu del Tarragonès.

Els participants han pogut triar entre diversos recorreguts segons les seves preferències i necessitats: opcions de 20, 40 i 60 metres en línia recta per a les persones que han participat amb cadira de rodes o caminador, així com un recorregut d’un quilòmetre al voltant del parc per aquells que han preferit una distància més llarga.

Es tracta d'una cursa lúdica i no competitiva, amb l’objectiu principal de promoure un espai accessible, inclusiu i obert a la participació de tothom. Aquest esdeveniment, que estava previst inicialment per al 26 d’octubre, es va haver d’ajornar a causa de la previsió de pluja.