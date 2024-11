Rita Santamaria: «He volgut deixar el periodisme moltes vegades, sobretot després de ser amenaçada»

Publicat per Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Benvinguda a Tarragona. Aquesta setmana va presentar l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2025 a Reus, ahir va parlar amb els alumnes de l’Institut Martí Franquès... Com s’està rebent el seu missatge tan lluny de casa?

«M’emporto una experiència molt positiva de Tarragona. La gent es mostra molt interessada a les xerrades i l’Agenda va generar moltes reaccions. La veritat és que estic molt agraïda a l’Ajuntament de Tarragona pel seu suport solidari amb el Comitè Óscar Romero pel seu acompanyament. Avui a les 18 hores donaré una conferència al local de l’entitat i també en tinc moltes ganes».

Creu que la resta del món és conscient de la situació que viu Hondures?

«La majoria de persones no la coneix. Som un país que els queda molt llunyà. Per això és tan important compartir la realitat d’Hondures amb països europeus, que tenen un altre tipus de realitat més avançada que la nostra. Per una banda, ens ajuda a visibilitzar la situació crítica que vivim, però també ens dona una oportunitat d’aprenentatge. Tarragona, per exemple, em sembla un lloc ordenat i segur, molt diferent de les ciutats hondurenyes on la presència policial és constant. L’experiència aquí em fa reflexionar sobre com es poden aconseguir millores socials i viure amb menys violència. Aquest intercanvi ens permet aprendre i inspirar-nos per fer canvis positius a casa nostra».

I què pot aprendre Tarragona d’Hondures?

«Conèixer la nostra situació serveix per entendre que problemes com la corrupció no són llunyans; són un mal que afecta la qualitat de vida. La cooperació entre comunitats pot ajudar-nos a crear consciència i a defensar una vida més digna per a tothom. Si no lluitem contra la corrupció, es fa impossible millorar les condicions de vida, tant a Hondures com aquí».

El lema de l’Agenda d’enguany és ‘No-violència i joventuts’. Portaran les joventuts hondurenyes el canvi que tant desitgen?

«És una situació complicada perquè la joventut d’avui està molt influenciada per la tecnologia i, en alguns casos, tendeix a tancar-se en ella. La manca d’oportunitats laborals, d’educació i de serveis fa que molts joves només vegin el futur fora del país, i molts opten per emigrar. No obstant això, intentem donar-los eines per valorar i defensar les riqueses naturals i culturals del país i guiar-los perquè lluitin contra el capitalisme, que genera violència mundial. Per això és important parlar amb el seu llenguatge, intentar entendre’ls i sobretot respectar els seus ritmes».

Imagino que la situació de terror que es viu a Hondures deu dificultar enormement la seva feina com a periodista.

«M’he plantejat deixar-ho moltes vegades, especialment després de rebre amenaces. De fet, vaig deixar la professió durant dos anys per dedicar-me a la família, ja no volia saber res més del periodisme, fins i tot vaig obrir un petit negoci per distanciar-me una mica. És molt dur. Són 125 els periodistes que han estat assassinats ja. Soc docent de periodisme a la universitat i els meus alumnes no volen fer les pràctiques perquè tenen por, diuen ‘jo aquest tema no el toco’. Com hem de formar nous professionals si no els podem treure al carrer? Com podem investigar si tenim por? Així i tot, em sento compromesa amb la veritat, i per sort ara treballo en una institució que ens dona protecció i ens permet continuar denunciant».

Ara mateix tot el món té la mirada posada als Estats Units, on Donald Trump acaba de ser elegit president per segona vegada. Com afectarà aquest resultat a Hondures?

«Ens preocupa molt. Som un país on hi ha molta migració cap als Estats Units, i tots sabem que amb Trump al poder les polítiques seran més restrictives i lluitar per defensar els drets dels migrants serà una feina encara més complicada. A més, els Estats Units tenen molta influència sobre nosaltres, fins i tot en temes com la corrupció o l’extradició de polítics implicats en narcotràfic. Aquesta dependència és crítica, i fa que sovint al nostre país no hi hagi justícia, sinó que esperen que aquesta arribi dels EUA».