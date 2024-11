El Progressive House també té accent tarragoní

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Pot ser que, persones que no coneixen Nil Martorell, hagin ballat una de les seves composicions. Sobretot si són de Tarragona, perquè el 2023 aquest jove músic va publicar l’Amparito Roca (Nil Martorell Remix), que va sonar –i encara sona– a moltes festes de la ciutat, gràcies a la complicitat de nombrosos Djs que desfermaven l’eufòria del públic quan la punxen.

Però, més enllà d’aquest èxit, aquest jove productor musical tarragoní ha publicat diversos senzills que ja acumulen més de 16.000 oients mensuals a plataformes com Spotify, amb més de 1.000 oients a ciutats com Londres o París, i prop de 200.000 reproduccions a Spotify.

El Nil, que és clarinetista i pianista de formació al Conservatori de la Diputació de Tarragona, explica que va descobrir l’EDM (Electronic Dance Music) gràcies al productor Alan Walker: «Em va fascinar, i, amb dotze anys, ja vaig començar a compondre, sabent que crear música era el que més m’agradava». Poc després descobriria el Progressive House per referents com Martin Garrix.

«Arran de tot això vaig començar a investigar i aprendre sobre la producció musical», detalla. Ell mateix defineix el Progressive House com «un subgènere musical del House, que pertany a l’EDM, i que va sorgir als anys 90 al Regne Unit. Va anar evolucionant des d’un estil més minimalista fins a un de més eufòric i mainstream, enfocat a festivals de música electrònica».

El Nil va guanyar el concurs de remescles de la discogràfica Jupita (França) amb Highway Ride (Nil Martorell Remix) i va quedar segon classificat en el concurs de Backlit (Alemanya) amb For a Lifetime (Nil Martorell Remix) on es van presentar prop de 200 remescles de tot el món.

A més de música electrònica, també composa peces de música orquestral cinemàtica amb temes com Epic Legends, Far Lands i Eternal Spring, que van ser finalistes del premi de composició Xavier Gols els anys 2022, 2023 i 2024.

Aquest curs, el Nil ha iniciat els seus estudis del Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment a ENTI (adscrit a la UB), i segueix component i publicant noves cançons, set de les quals ja han estat signades per discogràfiques amb data de publicació a plataformes.

«No sé si la meva música és única… M’agrada pensar que és eufòrica i èpica, però també melancòlica i reconfortant. Procuro transmetre el que em surt del cor junt amb tots els meus coneixements musicals, mirant d’aconseguir la màxima qualitat. Cada dia intento millorar i encara n’he d’aprendre molt», admet el jove.

Aquest mateix divendres 8 de novembre Nil Martorell publica el seu primer cover: «És una versió de la famosa cançó Rewrite The Stars, de la pel·lícula The Greatest Showman, portada al meu terreny de Progressive House en col·laboració amb el productor WildGaves (Mèxic) i les magnífiques veus d’Aiden Somerville (Austràlia) i Toryn (Estats Units)». Aquesta i la resta de les seves composicions es poden escoltar a les principals plataformes, com Spotify o YouTube.