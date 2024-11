L'artista Escif estrena mural a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El carrer de Sant Magí ja llueix el nou mural del reconegut artista plàstic Escif. Es tracta de l’obra Jardí romà, que ocupa el mur de davant del Teatre Romà. La peça es presenta formalment com una relació d'elements entre les ruïnes arqueològiques i el context local vinculant el passat i el present urbà. Nacho Magro Huertas, conegut com Escif, és un artista urbà que porta en actiu des de 1996 i forma part del col·lectiu d'artistes urbans valencians.

Aquest matí, la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos; i el conseller de Joventut i Espai Públic, Guillermo García de Castro, han visitat l’obra mentre l’artista Escif enllestia els darrers detalls de la peça plàstica.

La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha explicat que »amb accions com aquesta volem construir una ciutat connectada amb la cultura, intervenint als solars i murs abandonats arreu de Tarragona, enriquint el patrimoni cultural i artístic de la ciutat».

L’obra està emmarcada dins del projecte Murs que Parlen, un projecte que des de fa 16 anys impulsa el Servei Municipal de Joventut. Una iniciativa que connecta l'art amb la ciutat i els i les artistes amb el veïnat. Fins ara s’han realitzat una trentena de murs i hi han participat en el projecte artistes de l'àmbit local, nacional i internacional.

El conseller de Joventut i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha recordat que el programa «busca donar veu a artistes reconeguts i emergents amb propostes creatives que transformin l’espai públic en un lloc d’expressió i convivència». García de Castro ha conclòs dient que «l’obra d’ESCIF és una mostra de com l’art pot revitalitzar i resignificar els espais quotidians, fent-los més accessibles i atractius per a tots els ciutadans».

L'obra urbana Jardí romà és una iniciativa de la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona i Brillo y Sabor i compta amb la col·laboració del Servei Municipal de Joventut i de la Sala Zero.

Sessió d'art urbà

Demà, dissabte 9 de novembre de les 10 a les 13.30 h l’artista Escif oferirà una sessió exclusiva d’art urbà on submergirà als joves participants en el seu fascinant univers creatiu. La sessió és gratuïta amb inscripció prèvia i es farà al mateix carrer de Sant Magí.

Durant aquesta sessió, ESCIF oferirà una aproximació íntima al seu treball i el seu procés artístic, compartint detalls sobre els seus murals, estratègies creatives i col·laboracions, incloent-hi el seu treball amb Brillo y sabor.

Escif

Escif és valencià, llicenciat en Belles Arts i especialista en art urbà per la Universitat Politècnica de València. Va començar realitzant els típics graffitis durant la segona meitat dels anys 90, per a anar evolucionant el seu estil fins a arribar a les seves intervencions actuals. En els seus treballs ha tractat temes socials com el cas Gürtel, la Primavera Valenciana, les retallades econòmiques o l'urbanisme de València. Al 2014 va realitzar la portada del disc My favourite faded fantasy, de Damien Rice, i al 2015 va dissenyar la falla de Mossén Sorell - Corona, anomenada Tot el que sobra.