L’Ajuntament de Tarragona haurà de vendre finques per valor de 2,3 MEUR per a complir el pla inversor del 2025

Part del pla inversor que ha previst el govern municipal per al 2025 depèn de la venda de patrimoni. L’any vinent, l’Ajuntament de Tarragona haurà de vendre diversos immobles de titularitat municipal per obtenir 2,3 milions d’euros que es destinaran al finançament de diferents partides previstes en el pressupost de l’any vinent. L’executiu socialista estima que podrà vendre un solar que està ubicat al número 11 del carrer Calderers per 242.402,28 euros, així com una finca industrial tassada per un import de 750.000 euros.

El consistori també posarà a la venda diversos terrenys del PP-10, entre la T-11 i l’Anella Mediterrània de Campclar, on es projecta un nou barri. Aquests solars han estat taxats per un total de 6,7 milions d’euros. Igualment, el govern té la intenció de vendre les 19 places d’aparcament i els quatre trasters del bloc ubicat al número 1 del carrer Ernest Lluch.

El consistori els va rebre, fa anys, en compensació per uns deutes que va contreure la promotora encarregada de construir l’edifici.

Durant l’anterior mandat, ja es va intentar despatxar aquestes cotxeres, però no es va acabar de concretar. Fa un any, l’Ajuntament va decidir regularitzar aquests aparcaments i trasters per treure’n rèdit econòmic mentre el consistori no es desprèn d’aquests immobles. Des de l’octubre del 2023, els veïns que volen fer-ne ús han de pagar.

En aquell moment, van haver de signar un contracte de cessió d’ús a precari que obliga a deixar lliures les cotxeres quan l’Ajuntament concreti la seva venda, la qual s’hauria de produir l’any vinent. Segons les estimacions del govern, es podrien obtenir uns 900.000 euros.

Finançar partides mitjançant l’alienació de patrimoni és una pràctica habitual en les administracions públiques. Durant aquest 2024, el consistori tarragoní ha pagat projectes previstos en el pressupost d’enguany amb 5,7 milions d’euros obtinguts mitjançant la venda d’immobles municipals. Respecte als comptes del 2025, hi ha tres partides incloses al capítol d’inversions que estan supeditades a la venda de patrimoni.

El repartiment dels 2,3 MEUR

El pressupost de l’Ajuntament per al 2025 inclourà 17 milions d’euros en inversions. D’aquests diners, 2,3 sortiran de la venda de finques municipals. Un milió es destinarà al trasllat de la Biblioteca Pepita Ferrer al Mercat de Torreforta. D’altra banda, s’utilitzaran 900.000 euros per a la futura comissaria mixta de Battestini, que comptarà amb 100.000 euros més provinents de préstecs. Els 400.000 euros restants seran per a finançar l’adquisició d’habitatge per a lloguer social. La proposta de pressupost elaborada pel govern, la qual inclou propostes d’ECP i Junts, està pendent de ser aprovada en el ple del pròxim 15 de novembre.