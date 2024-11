L’Ajuntament de Tarragona estudiarà aplicar una taxa als locals buits que no es posin a la venda

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Fer un registre dels locals buits a la ciutat, estudiar el centre comercial urbà, crear una estratègia per a captar emprenedors i companyies i aplicar recàrrecs fiscals als comerços buits que no es posin al mercat.

Aquest és un dels plans de l’Ajuntament de Tarragona per acabar amb un dels problemes que la ciutat arrossega des de fa diversos anys: el tancament de locals comercials.

El consistori ha tret a licitació un contracte, per valor de 12.315 euros més IVA, per a trobar l’empresa que s’encarregarà d’aquestes tasques. «Davant la problemàtica que poden ocasionar els locals buits, ens volem avançar per buscar solucions per a dinamitzar i promoure l’activitat i alhora afavorir l’obertura de negocis a locals que ara mateix estan tancats», explica Montse Adan, consellera de Promoció Econòmica i Comerç.

«Amb aquest estudi volem conèixer la realitat de la ciutat en aquest camp, tenir un punt de partida basat en dades reals», afegeix Adan. En els últims cinc anys, la ciutat ha perdut uns 400 comerços. L’any 2017, Tarragona disposava de 1.865 establiments, mentre que el 2023 n’hi havia 1.489, segons el Cens d’establiments comercials de Catalunya del Departament d’Empresa.

Trobar la fórmula

Una situació que, en els últims anys, s’ha intentat revertir des de l’executiu municipal amb diferents fòrmules. L’any 2019 l’Ajuntament va estudiar convertir els locals buits en habitatges. «Volem un assessorament professional sobre el pla d’acció més adient que, a nivell jurídic, també ens indiqui quines mesures podem aplicar per reduir el nombre de locals tancats. També és molt important fixar mesures per evitar-ne més tancaments a futur», expressa Adan.

Una d’aquestes podria ser la creació d’una taxa per als establiments buits que no es posin al mercat. L’empresa contractada haurà d’estudiar la viabilitat legal de la mesura. «També cal analitzar que s’està fent a altres ciutats, perquè aquest no és un fenomen exclusiu de Tarragona, sinó que succeeix a moltes altres ciutats», indica la consellera. Una altra qüestió que preocupa el govern municipal és l’estat d’alguns locals, que «no es mantenen en condicions adequades de neteja i imatge per a la nostra ciutat».

Acabar l’abandonament

De fet, el 2021 l’Ajuntament va expedientar una dotzena de locals comercials abandonats, que es van enfrontar a multes d’entre 300 i 3.000 euros. «Volem analitzar quines accions podem activar per garantir que aquests espais s’hagin de mantenir en bones condicions encara no disposin de cap activitat», diu Adan.

Tot i això, des de la Via T es dubta de les mesures. «Pot ser un començament, però no sé si és l’opció més eficaç. Aquests locals estan buits perquè la renda és molt alta. Als propietaris els hi és igual pagar més», exposa Raquel Pizarro, presidenta de l’associació.

Pizarro reivindica que als estudis «es tingui en compte» el parer dels comerciants. «Hi ha massa burocràcia a l’hora d’obrir un local i això tira enrere molta gent. Són mesos d’espera», indica. Des de l’Ajuntament, expliquen que les mesures seran consensuades amb la Via T.