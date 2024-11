L'Ajuntament de Tarragona envia un camió de la brossa a Alfafar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha enviat un camió de la brossa a Alfafar, a petició de l'alcalde d'aquesta localitat valenciana, per mitigar les conseqüències de la DANA. És una de les mesures impulsades des del consistori tarragoní davant l'episodi viscut al País Valencià, que ha complementat amb la donació de 40.000 euros per a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i que surten del fons de contingència municipal.

Així ho ha comunicat l'alcalde Rubén Viñuales després de l'aturada de deu minuts a la plaça de la Font, una acció que segons els sindicats ha aplegat uns 150 treballadors del consistori. En un silenci rigorós, els assistents han mostrat així el seu suport envers els afectats pels aiguats al País Valencià.

La plaça de la Font ha emmudit durant deu minuts al punt de les dotze del migdia, en una acció impulsada pels sindicats majoritaris, com UGT, CCOO i USOC, i que s'ha fet a escala estatal en centres de treball i ajuntaments. Segons els sindicats, l'acció davant l'Ajuntament de Tarragona ha aplegat unes 150 persones.

Des del consistori, l'alcalde Rubén Viñuales ha explicat que s'ha enviat un camió de la brossa amb conductor a Alfafar, a petició de l'alcalde d'aquesta localitat valenciana, després que els quatre vehicles que s'ocupen de la retirada d'escombraries en aquest municipi quedessin afectats a causa dels aiguats. Una ajuda que se suma a la d'un equip de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, que es van desplaçar fins a Montcada i Algemesí.

Alhora, l'Ajuntament ha destinat 40.000 euros del fons de contingència municipal a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i està previst que la recaptació íntegra del concert de La Maria al Teatre Tarragona d'aquest divendres es destini als afectats per la DANA. «Ja sabem que tot el que fem no serà suficient, però com a mínim volem humilment ajudar en tot allò que puguem i ens demanin, per estar al seu costat», ha indicat.

Preocupació pels drets dels treballadors

Per la seva part, la secretària de la secció sindical de la UGT a l'Ajuntament de Tarragona, Dolors Vera, ha posat el focus en la defensa dels drets laborals dels treballadors i autònoms afectats per la DANA al País Valencià i ha criticat pràctiques laborals que no tenen en compte les circumstàncies dels damnificats. El delegat dels treballadors de l'Ajuntament de Tarragona d'USOC, Carles Mallol, ha afegit que la preocupació dels sindicats es concentra en què es garanteixi la seguretat dels treballadors en casos de catàstrofes com la viscuda a l'Horta Sud.