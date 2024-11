La Fira d’Ocupació de la Cambra de Tarragona oferirà més de 700 llocs de treball

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova edició de la Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona se celebrarà el pròxim 14 de novembre. De 9.30 a 14 hores, el Recinte Firal acollirà l’esdeveniment, on una setantena d’empreses buscaran empleat per a més de 700 llocs de treball. «La Fira ha esdevingut la principal plataforma laboral del sud de Catalunya», va expressar Laura Roigé, presidenta de la Cambra, en l’acte de presentació de l’esdeveniment.

Una fira que no ha parat de créixer els últims anys. Des del 2019, més de 21.000 persones hi han participat. «Són uns resultats excel·lents, que mostren que és un model d’èxit al territori», va afegir Roigé. El 65% de les companyies que han format part de les fires han contractat a gent, cosa que suposa unes 250 contractacions de mitjana en les nou fires de gran format que s’han celebrat en els últims anys.

«Més del 90% de les empreses volen repetir l’experiència i la gran majoria ho fan», va exposar Roigé. Les empreses participants provenen de sectors diferents, tot i que darrerament el sector de la logística busca treballadors amb major mesura. «Som pioners. La Fira és la millor contribució a la dinamització de l’economia al territori», va concloure la presidenta.

Generar oportunitats

L’esdeveniment compta amb la participació de l’Ajuntament, així com del Port, Asfaltos Españoles i l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST). «La Fira és una gran plataforma per a generar oportunitats per gent que està a l’atur o vol buscar noves projeccions laborals», va indicar Montse Adan, consellera de Promoció Econòmica. El servei municipal de Tarragona Impulsa disposarà d’un estand a la fira i oferirà assessorament als cercadors de treball.

«Celebrem que la Fira s’hagi pogut implementar tots aquests anys, que asseguren un èxit de participació», va assenyalar Joan M. Basora, director de Desenvolupament Corporatiu del Port. Les previsions per l’edició d’aquest mes és d’uns 2.000 participants. «Les anteriors edicions han fet que es consolidi com una porta d’entrada al món laboral», va explicar Francisco Claver, director general d’Asfaltos Españoles.

Més enllà del digital

«Els portals web mai podran substituir fires presencials», va afegir Claver. Tot i l’augment de plataformes de cerca de treball digitals, la fira ha continuat creixent. «És curiós la situació d’atur que vivim quan hi ha molta demanda dintre del polígon químic a Tarragona», va apuntar Javier Almandoz, president de l’AEST. «La Fira és una gran forma de revertir-ho», va concloure Almandoz.