Entrades i horaris: festival de música benèfic a Tarragona per ajudar les víctimes de València

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sala Zero de Tarragona s’uneix a la iniciativa solidària «Som València» per recolzar les víctimes afectades per la DANA que va colpejar durament la zona sud de València. El dijous 14 de novembre, la Sala Zero acollirà una nit especial amb sis de les millors bandes del territori català, oferint un espectacle únic on la totalitat de la recaptació es destinarà a l’entitat valenciana Fundació Horta Sud.

Amb el lema «Totes i tots som València», la Sala Zero i diversos artistes com Albert Jordà, Crim, Espaldamaceta, Islandia Nunca Quema, Joan Reig i Murmur, s'han mobilitzat per aportar el seu gra de sorra a aquesta iniciativa, coordinada amb la indústria musical a nivell estatal. Aquesta campanya omplirà Catalunya i altres parts de l’Estat espanyol de música solidària amb l’objectiu de recaptar fons per a la reconstrucció del territori afectat i per ajudar les famílies damnificades.

La Fundació Horta Sud, amb més de 50 anys de trajectòria en suport al teixit associatiu valencià, serà l’encarregada de gestionar els fons recaptats per contribuir a la reconstrucció de les zones afectades i, sobretot, a la recuperació de les vides de les persones perjudicades per les inundacions.

Entrades solidàries sense despeses de gestió

Per tal de facilitar la participació, les entrades no tenen despeses de gestió i ja estan disponibles a través del portal en línia de la Sala Zero i de l’enllaç oficial de l’esdeveniment. L’aforament és limitat, de manera que es recomana adquirir les entrades com més aviat millor per poder participar en aquesta nit solidària.