El pòdcast tarragoní que reivindica la gastronomia local

Conversar sobre el bon menjar i beure, i reivindicar la cuina tarragonina. Aquest és l’objectiu d’El Pitet, el nou pòdcast gastronòmic creat pel periodista tarragoní Jesús Sarmiento en col·laboració amb l’associació Tarraco a Taula i copresentat amb la Directora dels Mercats Públics de Tarragona Mònica Garcia.

«Tendim molt al discurs populista que diu que ‘a Tarragona no hi ha res’, però aquest s’allunya molt de la realitat», explica Sarmiento. «Sovint l’exotisme causa que no apreciem prou el que tenim aquí, però et pots fer grans homenatges a restaurants tarragonins», afirma.

El Pitet, explica Sarmiento, neix també de la voluntat de «crear un espai amè i accessible per parlar de gastronomia». Així, cada episodi del pòdcast reuneix a xefs i personatges tarragonins que, tot i no ser sempre experts culinaris, comparteixen vivències, gustos i records en espais gastronòmics icònics de la ciutat.

El menjar, un tema universal

«El menjar és un tema que tothom pot gaudir, tingui o no coneixements tècnics. Està molt present en les nostres vides, fem diversos àpats al dia i en parlem gairebé igual de sovint que en consumim», assegura Sarmiento. «A més, crec que els hàbits culinaris d’una persona poden desvelar el seu vessant més íntim. És molt interessant anar desgranant algú a través de les seves preferències i opinions gastronòmiques», afirma el presentador.

Conservar la màgia

Durant els darrers anys el pòdcast s’ha convertit, sense dubte, en un dels formats més populars a l’hora de crear i consumir contingut. Actualment, la plataforma Spotify disposa d’aproximadament 6 milions de títols, un fet del qual Sarmiento és plenament conscient. «És veritat que és un mercat que es troba una mica sobresaturat, però també és el format que s’assimila més a la ràdio, i per mi la ràdio té una màgia especial que altres formats no comparteixen», explica el periodista.

«Volia ser fidel als meus orígens i a la vegada crear un contingut que es pogués consumir de diverses maneres. Tant els pòdcasts com la ràdio són molt versàtils, pots escoltar mentre condueixes, cuines o neteges, però també ho pots fer quan vols relaxar-te durant un moment de tranquil·litat. Sigui com sigui, el meu objectiu és que l’oient passi una bona estona», apunta Sarmiento.

Els episodis tenen una durada aproximada d’una hora i s’estrenen mensualment a iVoox i Spotify. El pòdcast va debutar el passat 23 d’octubre amb un capítol enregistrat al Barquet i protagonitzat pel seu cap de cuina, David Solé. També l’acompanyaven l’articulista i cronista Miquel Bonet i el sommelier Leo Quidel.

«Vam pensar que el Barquet era molt apropiat per encetar el programa. El restaurant és sinònim de quilòmetre zero, i el David és un cuiner increïble. A més, el Miquel és un apassionat de la gastronomia. Tot ens casava moltíssim», assenyala Sarmiento.

«Estem molt contents amb l’acollida del pòdcast. És un contingut molt fresc, i sembla que la gent ho aprecia. Hi ha certa expectació per veure com evoluciona», explica. Una intriga que encara no pot respondre. «De moment no sabem quins seran els pròxims convidats, però passarem per molts restaurants que pràcticament tothom coneix», avança Sarmiento.

«Tots els cuiners que hem contactat s’han mostrat molt oberts a la proposta. És una bona oportunitat per promocionar-se d’una forma més dinàmica i conèixer els xefs i les seves propostes de manera més simpàtica i relaxada», afegeix el presentador.