Liciten la direcció d’obres de l’alberg a la Ciutat de Repòs

La Generalitat avança en els tràmits per a tornar a obrir la Ciutat de Repòs i Vacances.Gerard Marti Roig

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ja ha licitat la direcció d’execució de les obres de reforma de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona, que han de transformar l’espai en un alberg juvenil. Els treballs han sortit a concurs públic amb un pressupost base de 295.000 euros, sense IVA.

Infraestructures de la Generalitat, l’òrgan que s’encarregarà dels treballs, també ha licitat ja el control de qualitat de les obres, amb un pressupost de 100.000 euros. La inversió total del Departament de Drets Socials serà de 15.280.155,15 euros. Es tracta d’una de les inversions que es van mantenir al camp de Tarragona amb el canvi de Govern.

La previsió és que les obres comencin al gener de l’any vinent. El projecte disposa d’una subvenció dels fons europeus del Mecanisme per la Recuperació i Resiliència, i aquests obliguen que els treballs estiguin enllestits al desembre del 2025.

Com ja va avançar el Diari Més, el projecte exclourà nou dels setze pavellons residencials de la instal·lació i disposarà en total de 202 places per a dormir finalment. Les obres inclouran també la creació de pistes esportives a la zona central del recinte. D’igual forma, es milloraran els accessos a l’edifici principal per a garantir l’arribada d’autocars. Pel que fa a l’edifici principal, «l’edifici de referència», es reduirà a la meitat.

Risc de col·lapse

Un informe del març del 2023 posa de manifest el col·lapse d’un sostre i el risc de col·lapse de dos sostres limítrofs. En aquest sentit, la zona de la cuina s’haurà d’enderrocar. El projecte constructiu mostra la «necessitat de reduir superfície i de reorganitzar» l’estructura de l’immoble. A causa d’aquesta reducció, el menjador de l’edifici principal passarà de preveure 750 places, a acollir-hi 446 comensals.

Centre Cívic

D’altra banda, el mateix projecte obre la porta a què el bar/restaurant de l’alberg, així com dues sales de l’altell, tinguin un accés independent i donin «resposta a les necessitats del barri». Un dels aspectes que han entrat en debat des dels inicis del projecte és la possibilitat d’ubicar el Centre Cívic de Llevant a la Ciutat de Repòs.

Més enllà de l’edifici principal, els treballs d’obra preveuen talar 150 arbres, «morts, torts o malmesos», degut a la manca de manteniment i l’elevat risc d’incendi forestal. Tot i això, s’indica que la intervenció «ha de recuperar l’esperit» del recinte.

El projecte també preveu respectar la vegetació de la zona i els refugis d’animals existents. La zona verda ocuparà uns 14.200 m2. L’església de la Ciutat de Repòs i Vacances, dessacralitzada a principis de segle, ha quedat exclosa del projecte constructiu i finalment no es restaurarà.