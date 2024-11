Un incendi en un bloc de Sant Pere i Sant Pau obliga al confinament dels veïns

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi ha afectat aquesta tarda un edifici de cinc plantes situat al bloc de Sant Tadeu, al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Els Bombers han rebut l’avís a les 17:42, quan el fum ha començat a sortir de la zona de contadors de l’edifici, generant alarma entre els veïns.

Actualment, els Bombers estan treballant amb sis dotacions per confinar el foc i controlar la propagació del fum. Com a mesura preventiva, s’ha demanat als veïns que es confinin dins dels seus pisos, tot i que alguns han pogut sortir de l’edifici pel seu propi peu. Els equips d’emergència estan revisant els habitatges per assegurar-se que no hi hagi cap persona afectada i poder descartar possibles ferits.

Els Bombers continuen treballant per assegurar l’edifici i garantir la seguretat de tots els residents.