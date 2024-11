Evacuen els residents de la residència Sant Jordi per fum

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els residents de la residència universitària Sant Jordi de Tarragona han estat evacuats a primera hora del matí a causa de la presència de fum. Des del centre han alertat als Bombers que s'han desplaçat amb cinc unitats terrestres fins al número 5 de la rambla President Lluís Companys.

Allí han comprovat que hi havia una fuita d'aigua a la zona de la cuina que ha comportat un curtcircuit al forn. Per aquest motiu s'ha generat molt de fum al recinte residencial. Com a prevenció s'ha optat per evacuar a tots els residents.

Un cop tallada la fuita i ventilat el centre, els Bombers han autoritzat el retorn dels estudiants i del personal a la residència Sant Jordi. No hi ha hagut cap dany personal.