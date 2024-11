Ematsa inicia les obres de millora a les xarxes d'aigua a Sant Ramon i la Part Baixa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest mes de novembre l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona iniciar dues noves obres a les xarxes d’abastament i sanejament en dos punts de la ciutat: a Sant Ramon i la Part Baixa.

A partir del dilluns 11 de novembre, començaran les obres al carrer Mas dels Cups encreuament amb el carrer Alzina del Mas a Sant Ramón a Tarragona. En aquesta zona, es durà terme la desviació del col·lector de sanejament a un nou pou per millorar el drenatge de la xarxa i minimitzar el risc d’inundació. La durada prevista de les actuacions és de dues setmanes i mentre es duguin a terme quedaran anul·lades les places d’estacionament de la zona i es restringirà el trànsit, per això, se senyalitzaran circuits alternatius provisionals per facilitar la circulació de vehicles i l’accés de veïns i vehicles de serveis.

La segona obra es durà a terme a la Part Baixa i començarà el dilluns 18 de novembre amb una durada prevista de quatre setmanes. En aquesta zona es renovarà la canonada de subministrament d’aigua potable dels carrers Castaños i Smith. Al mateix temps, també s'ampliarà la xarxa de sensors en línia per disposar de més dades en continu del funcionament de la xarxa d’abastament i clavegueram de la ciutat. En concret, s'ampliarà el control i seguiment de paràmetres de qualitat de l’aigua subministrada, i es disposarà d’un nou punt de control del nivell d’inundació dels col·lectors de clavegueram de la Part Baixa. Mentre durin les obres quedaran anul·lades les places d'estacionament i se senyalitzarà la zona de vianants per facilitar la mobilitat.

A més d’aquestes noves millores, la companyia d’aigües continua treballant a l’avinguda Catalunya en les obres de renovació i nou traçat de la xarxa d’abastament a la Part Alta. Es tracta de la segona fase del projecte, un cop renovada la xarxa al passeig Torroja. L’adequació facilitarà la interconnexió de les xarxes de subministrament de la ciutat i aportarà una major resiliència al sistema per garantir el servei essencial d’aigua. La data prevista de finalització de totes les actuacions és a finals del mes de desembre.