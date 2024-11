ECP pacta amb el govern de Tarragona 9 MEUR per a habitatge social

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acord pressupostari entre el govern municipal i En Comú Podem contempla 11,4 milions d’euros en inversions i partides de despesa corrent. El gran gruix d’aquests diners s’utilitzaran per a ampliar el parc públic d’habitatge de Tarragona. Concretament, es gastaran nou milions al llarg del 2025: dos per a la compra directa d’habitatges i set per a la construcció d’un edifici de 40 pisos de lloguer social a la Vall de l’Arrabassada.

L'alcalde, Rubén Viñuales, i els consellers d’ECP, Jordi Collado i Toni Carmona, van escenificar ahir el pacte assolit entre els socialistes i la formació morada, que donarà el seu «sí» als pressupostos per a l’any vinent. També els acompanyava la consellera d’Hisenda i Serveis Centrals, Isabel Mascaró, qui s’ha encarregat de les negociacions juntament amb l’assessor especial d’alcaldia, Pau Pérez. El batlle va destacar la «voluntat negociadora» d’En Comú Podem. «Vull agrair que pensin en Tarragona i que no és la primera vegada que ho fan aquest mandat», afegia.

El govern ha acceptat 38 de les 40 propostes presentades per ECP. «Són mesures que ajudaran a fer que la ciutat sigui més amable i més propera a la gent», assegurava Viñuales, qui també assegurava que «atenen les preocupación reals de la ciutadania».En aquest sentit, Collado expressava que han assolit l’«acord de l’habitatge, el qual posa al centre de les polítiques municipals el problema probablemente més gran que tenim com a societat».

L'acord preveu una inversión de 2 milions d’euros per a la compra directa de pisos que es destinaran a lloguer social. D’altra banda, han pactat reservar una partida de 6,9 milions en els comptes del Servei SMHAUSA del 2025 per a la construcció d’un bloc de 40 pisos davant del CAP Llevant. Tres milions provindran de la venda d’un solar municipal que es troba en aquella mateixa zona i la resta, del romanent que quedi d’aquest 2024. «Aquests pressupostos aseguren que l’any vinent es comenci a construir», assenyalava el portaveu d’ECP.

Més enllà de l’aposta per l’habitatge, Collado destacava també els 500.000 euros que es destinaran per a actuacions socioeducatives al carrer. «És imprescindible tenir agents educatius que transformin la realitat que viu la gent i generin enllaços comunitaris». La idea és que hi hagi set equips que es repartirán por la ciutat per observar, detectar, prevenir i actuar davant les necessitats de la población, especialmente d’aquells qui es troben en situació de risc i exclusió social.

ECP també ha acordat amb els socialistes invertir 50.000 euros en la realització de dues enquestes. Una es farà per conèixer les condicions de vida dels tarragonins i l’altra per saber què pensa la ciutadania sobre l’acció del govern i l’oposició. D’altra banda, s’ampliarà el pressupost per al Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) amb 120.000 euros, i es destinaran 200.000 euros per al manteniment de les escoles públiques i 100.000 per generar-hi ombres.

Per a Collado, també és «molt remarcable» la partida de 500.000 euros per al pressupost de Cooperació, que «creix després de molts anys». ECP també ha pactat partides «vinculades a la vida sostenible». La més destacada és la de 100.000 euros per a la creació del Centre d’Interpretació de l’Anella Verda.

La intenció és que, en un futur, sigui el propi ens «el que gestioni aquest espai natural». També es destinaran 300.000 euros per reforçar el Pla de prevenció d’Incendis Forestals i 120.000 euros per al projecte executiu de la renaturalització del Torrent de la Móra, que servirà per millorar la capacitat d’absorció d’aigua en cas de pluges torrencials.

El pacte també preveu accions que «no tenen sentit econòmic, però sí institucional». Collado explicava que s’ha revisat el Pla estratègic de subvencions i s’han creat cinc convocatòries diferents amb «criteris clars». La formació morada ha creat una fitxa per cadascuna de les 38 peticions que ha acceptat el govern per fer-ne seguiment. El PSC i ECP es reuniran mensualment per «treballar colze a colze en el desenvolupament d’aquests projectes».