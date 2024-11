La tercera Trobada d’AFA de Tarragona se celebrarà enguany a Sant Pere i Sant Pau

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tercera Trobada d’Associacions de Famílies d’Alumnat (AFA) de Tarragona tindrà lloc el proper diumenge 17 de novembre a la plaça de Cuba, de Sant Pere i Sant Pau, des de les 11h i fins les 14h.

Aquest esdeveniment té l’objectiu de visibilitzar la tasca educadora de les AFA per afavorir els aprenentatges i desenvolupament dels infants de Tarragona tenint en consideració que aquestes associacions treballen des de la voluntarietat.

L’Ajuntament de Tarragona, a través de l’Institut Municipal d’Educació, vetlla per potenciar i fer visible la tasca educativa de les Associacions de Famílies d’Alumnes de la ciutat, com a membres clau de la Comunitat Educativa, des de l’associacionisme, i en benefici de l’educació dels infants de la ciutat.

Durant tot el matí del diumenge 17 de novembre, cada AFA participant oferirà una activitat dirigida a infants i famílies. Estan convidades totes les AFA de les Llars d’Infants, d’Educació Primària i d’ Educació Secundària i Centres d’Educació Especial.

En les darreres edicions han participat més de 15 associacions. Els infants, joves i famílies tindran l’oportunitat de participar en les nombroses activitats organitzades per les associacions.

La idea és que sigui un matí ple d'activitats per a grans i petits. Hi ha previstos jocs i propostes per a gaudir en família, un espai per a compartir, divertir-se i, sobretot, fer visible la tasca de les AFA de la ciutat.

Les passades edicions es van celebrar a la Rambla Nova i a la Rambla de Ponent i enguany, l’escenari serà la plaça de Cuba de Sant Pere i Sant Pau.