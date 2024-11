El tècnic municipal Joan Menchón serà jutjat pels danys a la Torre de Minerva

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap tècnic del departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona, Joan Menchón, serà jutjat pels danys que va patir la Torre de Minerva durant la restauració que es van dur a terme el juliol del 2021. Tal com va explicar el Diari de Tarragona i ha pogut confirmar el Diari Més, l’Audiència Provincial ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per Menchón contra el seu processament.

Basant-se en la instrucció del cas, els magistrats han considerat que existeix prou base legal per jutjar-lo per no haver supervisat els treballs que van dur a terme uns operaris que «no tenien cap qualificació de tipus històric o arqueològic». Així doncs, el tècnic municipal s’haurà d’asseure al banc dels acusats juntament amb el gerent i l’enginyer de l’empresa Bastides Foreseny —l’empresa encarregada de restaurar la Torre de Minerva—.

El passat mes de març, Fiscalia va demanar una multa de més de 8.000 euros als tres acusats per un delicte de danys al patrimoni històric per imprudència greu. Els operaris van perforar el conjunt arqueològic, declarat Patrimoni Mundial, fent dotze forats, un d’ells en el relleu de la deessa Minerva.

El fiscal apuntava que Menchón va intercanviar diversos correus electrònics amb el gerent de Foreseny, en els quals sol·licitava un pressupost per a una bastida sense especificar les característiques de la seva estabilització. El conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, Nacho García, no ha volgut fer cap valoració, ja que el procés judicial continua i no hi ha sentència.