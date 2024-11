Inauguren a Tarragona un dels bufets de sushi més grans del país

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir es va inaugurar el restaurant Sushi K10 al polígon Francolí de Tarragona, el tercer establiment d’aquesta cadena a Catalunya, que ja compta amb locals a Roquetes i Sant Boi de Llobregat, i que aviat obrirà també a Girona. Amb capacitat per a gairebé 300 persones, aquest bufet lliure especialitzat en sushi ofereix als seus comensals una gran varietat de plats japonesos en un espai ampli i acollidor.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va assistir a l’obertura i va expressar el seu entusiasme per aquesta nova incorporació al panorama gastronòmic de la ciutat. «Ahir vaig tenir el plaer d’estar present a la inauguració de @k10sushi_tarragona, un nou restaurant amb una capacitat de gairebé 300 persones ubicat al polígon Francolí que ha donat més de 80 llocs de treball i ha fet una molt bona inversió a #Tarragona apostant per la qualitat,» va publicar Viñuales al seu perfil d'Instagram, donant l’enhorabona a tot l’equip i desitjant-los molts èxits.

A més de la seva oferta gastronòmica, Sushi K10 inclou espectacles culturals per oferir una experiència immersiva als seus visitants. En una publicació a les seves xarxes socials, el restaurant va destacar la incorporació de l’espectacle tradicional xinès de «canvi de màscares», on les màscares es transformen en un instant per sorprendre els comensals. «La combinació de gastronomia i art ofereix un doble gaudi per al paladar i la vista», afirmava la publicació del restaurant.

Amb preus que oscil·len entre els quinze i vint euros per als adults i dotze per als nens, Sushi K10 es troba just davant de la benzinera Repsol, a la part posterior del Parc de Bombers de Tarragona. Aquest nou local reafirma el compromís de la cadena amb l’expansió a Catalunya i l’aposta per apropar la cuina asiàtica de qualitat als seus clients.