VÍDEO: Carteristes a Tarragona: enxampats in fraganti robant en un restaurant

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Un vídeo de les càmeres de seguretat del restaurant Que bo és de les Gavarres de Tarragona van enregistrar el passat dissabte 2 de novembre un furt a una de les seves clientes. Aquest ha estat difós a les xarxes socials per alertar als tarragonins de que vagin amb comptin si veuen a la parella carterista, autora del robatori.

En l'audiovisual es veu com una parella d'uns quaranta anys es situa a la cua per demanar a la caixa de l'establiment situat al número 4 del carrer Josep Maria Folch i Torres. Tot i que no arriben a passar per caixa, ja que el que realment estan fent és buscant possibles víctimes del robatori, decideixen seure a una de les taules de l'establiment de restauració.

Mentre la dona fa veure que truca a algú per teléfon, l'home es treu la jaqueta i la posa a la cadira, prop de la bossa de mà de la seva víctima. Fa un primer intent de sostreure-li la bossa però al final s'espera. Després de mirar que ningú l'està observant, amb un joc ràpid per sota de la seva jaqueta agafa la bossa de la mà de la clienta i l'amaga dintre de la jaqueta. Seguidament, li passa la bossa amagada a la seva parella i s'aixequen de la taula i marxen de pressa del local amb el seu botí.

Segons han explicat els Mossos d'Esquadra han obert investigació per esclarir els fets i identificar als autors del furt a les Gavarres. La víctima hauria presentat una denúncia a la policia autonòmica pels fets.

Segons han explicat els responsables del restaurant de les Gavarres, la clienta es va adonar que li feia falta la bossa de mà quan anava a marxar del local. Moment en que va sol•licitar als treballadors del local si podien revisar les càmeres. Allí es veia clarament els autors del furt. Una patrulla va acudir a l'establiment aquesta setmana per demanar les imatges originals de les càmeres on es veu el furt.

Des del restaurant Que bo és asseguren que van posar totes les facilitats a la clienta per veure que havia passat al seu local i asseguren a Diari Més, que els autors no els sonen d'haver estat abans al local robant. Asseguren que és un lloc per on passa «moltíssima gent» però que no ha patit mai robatoris de carteristes com el del dissabte.