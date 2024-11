L’Ajuntament de Tarragona adjudica l’estudi d’inundabilitat del futur POUM

Imatge del riu Francolí aquest matí després del pas de la DANA per la ciutat.Álvaro Rodríguez

Publicat per John Bugarin

L’Ajuntament de Tarragona va adjudicar la redacció de l’estudi d’inundabilitat del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’empresa Invall SA a finals de setembre. Es tracta d’una companyia que ofereix serveis d’enginyeria i consultoria, i que té experiència en l’elaboració d’aquest tipus de documents. L’any 2009, va elaborar, juntament amb la Universitat Politècnica de València, un estudi hidrològic del barranc de Barenys per a l’Ajuntament de Salou.

En els pròxims mesos, haurà de confeccionar un document «imprescindible» —segons s’exposa en la memòria de la licitació— que ha de formar part del futur POUM i que ha de servir per «garantir la seguretat i el benestar» dels tarragonins. El consistori també ha encarregat un estudi per avaluar la mobilitat generada pel nou pla urbanístic. La seva redacció es va adjudicar la setmana passada a l’empresa Lavola.

En el cas de la companyia Invall, la seva tasca serà analitzar diverses zones de Tarragona per determinar, entre altres, quin és el risc d’inundació en aquests indrets. Aquesta anàlisi pren ara més importància que mai, després dels danys que ha provocat el pas de la DANA durant els darrers dies. Es posarà el focus en l’entorn del riu Gaià, la riera de la Boella i el riu Francolí, en el seu pas per Tarragona. També s’examinaran diferents barrancs com el de Terres Cavades, la Budellera, d’en Garrot o la Móra, un dels barris més afectats pels últims aiguats.

L’adjudicatària haurà de fer un reconeixement visual d’aquests indrets per identificar la traça de les diferents lleres, les zones potencialment inundables i els usos del sòl. A banda, haurà de quantificar els cabals que es generarien en cadascun dels terrenys per als diferents períodes de retorn —10, 100 i 500 anys—. Tanmateix, estudiarà el funcionament hidràulic dels diferents elements de drenatge, obres de pas i endegaments existents.

Consensuar solucions

El document final també haurà d’incloure «les actuacions a realitzar en el futur per assegurar el correcte funcionament dels trams fluvials d’estudi, evitant inundacions». L’empresa Invall haurà de consensuar amb l’Ajuntament solucions encaminades a la reducció dels cabals màxims a rius, rieres i barrancs; i a la infiltració de les aigües al sòl.

En el cas del riu Francolí, és important tenir en compte que, prop de la seva desembocadura, es projecta la creació d’un futur barri tecnològic. L’elaboració d’aquest estudi, que s’ha adjudicat per 130.000 euros, s’haurà de presentar en un termini màxim de quatre mesos.