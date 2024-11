L'Ajuntament i l'Hospital Joan XXIII organitzen la primera caminada per conscienciar sobre l'ictus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Sota el lema Caminem junts per l'ictus, Tarragona acollirà la primera caminada per conscienciar sobre l'ictus, una iniciativa de la conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona i la Unitat de l’Ictus del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII que se celebrarà el dissabte 16 de novembre.

La caminada popular sortirà, a partir de les 11 hores, des del Moll de Pescadors (a l'altura del Teatret del Serrallo) i la inscripció per participar-hi, que és gratuïta, i es pot fer en aquest ENLLAÇ. Les persones participants podran col·laborar amb donacions que es poden fer el mateix dia i que es destinaran a adquirir i renovar el material de rehabilitació adreçat a pacients en procés de recuperació.

La caminada, que tindrà un recorregut de cinc quilòmetres adaptat a persones amb mobilitat reduïda, té l'objectiu de conscienciar la societat de la importància de la prevenció i abordatge d’aquesta malaltia. I és que l'ictus és la primera causa d’invalidesa adquirida i les persones que el pateixen poden quedar greument incapacitades.

En el transcurs de l'esdeveniment es podrà gaudir d'una actuació dels Xiquets del Serrallo i dels Gegants del Port i la Colla Gegantera del Serrallo. A més a més, en la caminada també col·laboren el Port de Tarragona, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, Rapejun SL, la Fundació de l’Hospital Joan XXIII, el SEM, l’Hotel Mònica de Cambrils -que sortejarà una nit d’hotel per a dues persones entre els participants- i Arròs Montsià. També se sortejarà una passejada en moto d’aigua a Salou gentilesa de JET SKI Salou.

L’Hospital Joan XXIII actua com a centre de referència per al tractament de l’ictus al Camp de Tarragona. Disposa de la Unitat d’Ictus per atendre aquests pacients, amb tècniques avançades de radiologia, mitjançant un servei de neurointervencionisme, que dona resposta als ictus que necessiten trombectomia mecànica, un tractament d'alta complexitat molt eficaç per a ictus greus. L’Hospital Joan XXIII aplica tractaments urgents per ictus greus per disminuir les possibles seqüeles posteriors. Per aplicar-los és vital identificar la sospita d'ictus i activar el Codi ictus a través del 112.