El Grup Mimara envia des de Tarragona a València material per a les persones grans

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les residències i centres de la tercera edat que té el Grup Mimara a la província de Tarragona s’han unit a l’onada de solidaritat que recorre tot el país i han donat tota una sèrie de productes per pal·liar la situació de necessitat i vulnerabilitat que pateixen els afectats per les terribles pluges que han assolat diversos municipis de la Comunitat Valenciana.

«La difícil situació de totes les víctimes, especialment els més grans, ens ha encongit el cor i hem volgut aportar el nostre gra de sorra i, en la mesura possible, posar la nostra logística a la seva disposició», explica Miguel Márquez, fundador i CEO del Grup Mimara.

Entre els materials enviats pels centres del Grup Mimara de la demarcació de Tarragona (residències de Creixell, El Pla de Santa Maria i Fontscaldes, les bugaderies de Constantí i de Valls i el magatzem central de Valls) es troben productes tan necessaris com sis cadires de rodes, quatre caminadors, 400 granotes completes de treball, 4.000 guants de làtex, 5.000 guants de vinil, 300 paquets de gases, 10.440 màscares, entre elles 440 FP2, 50 ulleres de protecció, 600 esponges sabonoses, 480 bolquers per adults, 1.770 pants de diverses talles, 380 tovalloles i 270 jocs de llençols.

L’ajuda dels centres del Grup Mimara adquireix especial rellevància i pertinència per les característiques pròpies de l’aportació, ja que es tracta de materials específics per a persones grans i amb problemes de mobilitat, així com de protecció per al personal d’emergències i els milers de voluntaris que estan ajudant en les tasques de neteja i desenrunament.

El material ha estat traslladat a la zona del desastre per Grup Mimara amb l’esperança que pugui contribuir, encara que sigui en part, pal·lia la dramàtica situació i millora la qualitat de vida de les persones afectades per la DANA.